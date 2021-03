Anuncian toque de queda en ciudades con ocupación de UCI por encima del 70%

Juan Felipe Delgado Rodriguez

El presidente Iván Duque anunció que habrá toque de queda y 'pico y cédula' en las ciudades con un porcentaje de ocupación de camas UCI por encima del 70%.



El mandatario expresó que "en las próximas horas estaremos emitiendo una circular del MinSalud y MinInterior donde se hacen precisiones para el fin de semana del viernes 26 de Marzo al lunes 29 de marzo, y para Semana Santa, que aplican desde el 31 de marzo al 5 de abril".



Puede leer: Valle registra 301 casos de covid-19 y 10 muertes este martes

De acuerdo con el mandatario, las medidas regirán desde el viernes 26 de marzo al lunes 29 de marzo y del 31 de marzo al 5 de abril de 10:00 p.m. a 5 :00 a.m.



Además, el jefe de Estado comentó que en aquellos municipios con ocupación en Unidades de Cuidados Intensivos del 50% va de 12 a.m a 5:00 a.m.



"Restricciones a la movilidad nocturna desde las 10 p.m. hasta las 5 a.m. en los municipios donde la ocupación de las UCI esté por encima del 70%, y desde las 12 a.m. a las 5 a.m. en aquellos donde la ocupación esté por encima del 50%", dijo Duque en Prevención y Acción de este martes.

"Restricciones a la movilidad nocturna desde las 10 p.m. hasta las 5 a.m. en los municipios donde la ocupación de las UCI esté por encima del 70%, y desde las 12 a.m. a las 5 a.m. en aquellos donde la ocupación esté por encima del 50%" — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) March 23, 2021

En Cali regirán estas medidas, ya que según la Secretaría de Salud Municipal, la ocupación de Unidades de Cuidado Intensivo, UCI, se encuentra en un 81.5%, del cual el 31.5 % corresponde a casos covid-19.



El ministro de Interior, Daniel Palacios, aseguró que son nueve las medidas que deben cumplir los mandatarios locales: además del pico y cédula y el toque de queda para las ciudades con determinada ocupación UCI, no pueden autorizar eventos de carácter público. Otra de las recomendaciones de la circular es que no se puede prohibir el expendio de alcohol a domicilio.



Palacios también aclaró que la medida de pico y cédula no aplicará para restaurantes, hoteles y parques. Tampoco podrán operar las discotecas o lugares de baile y hay prohibición de todo tipo de celebración presencial.



Adicionalmente, los municipios con ocupación UCI mayor a 80% podrán establecer horarios para uso de playas, malecones y plazas. Todos los mandatarios locales deberán emitir mensajes pedagógicos con estas medidas en semana santa.



Por su parte, el alcalde Cali, Jorge Iván Ospina, dijo que para la capital se retomarán algunas medias durante la Semana Santa como el ‘Pico y cédula’.



“Declaramos la alerta naranja en la ciudad de Cali por la temporada invernal y el tema del covid-19, vamos nuevamente a adelantar procesos de ‘Pico y cédula’, vamos a informar a nuestra comunidad que se debe superar esa sensación de que el covid ya se acabó”, dijo el mandatario.



Entre tanto, la secretaria Departamental de Salud, María Cristina Lesmes, precisó que ante el aumento de casos del nuevo coronavirus se hace urgente revisar medidas para implementar en el Valle del Cauca de cara a la Semana Santa.



“Eso obliga a que nosotros miremos la necesidad de informar de modo permanente lo que está ocurriendo, de recordarle a la población la necesidad de incrementar las medidas de seguridad y de pedirles que Semana Santa sea una semana de descanso familiar, se puede salir de paseo en familia los que convivimos y no con personas externas a nuestras casas”, dijo la funcionaria.



Las medidas se evaluarán de acuerdo con los informes epidemiológicos. “La Gobernadora presentó al Ministerio de Interior un proyecto de decreto que restringe las celebraciones religiosas, que mantiene el toque de queda sobre la 1:00 de la mañana y estamos mirando la posibilidad del incremento de otras medidas de acuerdo con la situación epidemiológica que se observa", detalló Lesmes.



También explicó que el incremento de casos de contagio y fallecimientos, aunque leve, puede convertirse en paulatino como consecuencia de una falsa sensación de tranquilidad que tienen los vallecaucanos.



"Uno con respecto de la disminución de los casos que observan todos los días y, dos, con respecto al número de vacunas. De 120 mil vacunas que se han puesto en el departamento y que nos ha llevado a tener unos conglomerados sobre la gente que recibió la primera dosis", manifestó.

Covid-19 en Cali

Las autoridades de salud han reportado, en un informe con corte a este lunes 22 de marzo, más de 143 mil casos positivos de covid-19 desde la llegada del virus a la ciudad.



En cuanto al Valle del Cauca, el Ministerio de Salud y Protección Social reportó 301 casos nuevos de covid-19 este martes. Además, el boletín da cuenta de 10 fallecimientos, registrados en Cali (6), Caicedonia (2) y de a uno de Palmira y Tuluá.



Con este informe, el departamento ya cuenta con 204.259 casos y 6.445 muertes desde la llegada del virus a la región.



Cabe mencionar que en esta jornada se han reportado 365 Unidades de Cuidado Intensivo en el Valle ocupadas por pacientes con covid-19, según la Secretaría de Salud Departamental.



Con respecto al avance del Plan de Vacunación en el Valle, según la Gobernación van 122.453 personas que han recibido el biológico, de las cuales 73.864 están en Cali.