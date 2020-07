Jhon Edward Montenegro Jimenez

Gobierno recomendó no usar ivermectina en tratamiento de pacientes con covid-19

El uso de Ivermectina no es recomendado para tratar pacientes con covid-19, anunció el Ministerio de Salud de Colombia este domingo.



La entidad señaló, por medio de un comunicado, que seguirá las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud, OMS, y la Organización Panamericana de la Salud, OPS, y no tendrá en cuenta el medicamento (que es un antiparasitario) para el tratamiento de pacientes con la enfermedad.



"La decisión se toma luego de la falta de evidencia científica que existe sobre la efectividad del tratamiento con este medicamento", aseguró el viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso Osorio.



La respuesta del Gobierno llega luego de que la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, le solicitará al presidente, Iván Duque, tener en cuenta este medicamento para tratar pacientes con covid-19.



Cabe recordar que la idea, en principio, fue dada a conocer por el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, quien manifestó que se suministraría, inicialmente, 10.000 dosis de Ivermectina.



En vista de esto, las autoridades sanitarias de la capital del Valle del Cauca hicieron un llamado a la ciudadanía para que adquiera y consuma el medicamento únicamente bajo prescripción médica.

"La ivermectina tiene un uso definido en el país y está disponible tanto en el ámbito ambulatorio como en el hospitalario. Este medicamento fue sometido a unos análisis donde se pudo demostrar inhibición en la reproducción del virus, pero en ambientes no humanos, y no hay hasta el momento ninguna prueba científica de un efecto sobre el covid-19. Por lo anterior, el Gobierno Nacional no recomienda su uso”, añadió Moscoso.

Avalan estudio



Hace unos días el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, sugirió utilizar la Ivermectina solamente para el tratamiento de las enfermedades avaladas en el registro sanitario, como lo son la ectoparasitosis, la escabiosis pediculosis y la dermodecidosis.



Sin embargo, el Invima autorizó un estudio clínico que involucra la utilización del medicamento en pacientes que han contraído la enfermedad, el cual se adelantará en Cali.



El comunicado emitido por el Ministerio de Salud dice que apoya la iniciativa del Invima.



Hasta este sábado, los casos de covid-19 en Colombia, desde el inicio de la pandemia, llegaron a 145.362 y las muertes a 5119.