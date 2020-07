Gobernadora pidió al presidente apoyar tratamientos con ivermectina en pacientes con covid-19

Jhon Edward Montenegro Jimenez

La gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, le solicitó al presidente Iván Duque, en su visita a Cali este sábado, brindar su apoyo al tratamiento con ivermectina (un antiparasitario) en pacientes con covid-19 que quieren adelantar las autoridades del departamento.



“Le hacemos una sentida petición, que nos apoye para continuar con las pruebas para el tratamiento de pacientes con Ivermectina, un medicamento antiparasitario que ha demostrado tener beneficios antivirales en el coronavirus, como lo han confirmado médicos infectólogos, epidemiólogos y expertos, no solo en el Valle, sino en países como Australia, Perú, Ecuador y otras latitudes del mundo”, dijo Roldán.



El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, manifestó que la eficacia y seguridad de la Ivermectina en pacientes con covid-19 no están comprobadas, y no recomienda el uso de este medicamento con fines distintos a los avalados actualmente, como lo son los tratamientos para la ectoparasitosis, la escabiosis pediculosis y la dermodecidosis.

Sin embargo, la entidad autorizó un estudio clínico, en Cali, que involucra el uso de Ivermectina en pacientes con la enfermedad.



Por ahora, el presidente, que vino a la capital del Valle del Cauca a realizar la entrega de 100 ventiladores mecánicos y a sostener una reunión con las autoridades locales, no se ha pronunciado acerca de la petición de Roldán.



Durante su visita, el Mandatario escuchó una exposición sobre las ventajas del uso del medicamento, basadas en estudios y experiencias en otros países del mundo, adelantada por Ernesto Martínez, infectólogo del Hospital Universitario del Valle e integrante del Comité de Expertos en Salud del Valle, Copesa.



"Tanto el Presidente como el señor Ministro estuvieron muy atentos a las estrategias que estamos planteando para la ciudad y la región y entendieron claramente la racionalidad que hay detrás de estas propuestas y se ofrecieron a apoyarnos en lo que es dar el curso a través del Invima a esta propuesta", dijo Martínez.



"Con la presentación buscábamos que entendieran que ninguno de nosotros está buscando saltar la norma ni pasar por encima de los estándares que deben ser, sino que necesitamos respuestas rápidas para los tiempos que se nos vienen y esa es la principal preocupación", añadió.



La idea de usar Ivermectina en pacientes con covid-19 la dio a conocer este jueves el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, quien manifestó que, en principio, suministrarán 10.000 dosis.



La secretaria de Salud, Miyerlandi Torres, recomendó no consumir este medicamento sin previa prescripción médica.



Los casos de covid-19 en el Valle del Cauca bordan los 14 mil, de acuerdo al Ministerio de Salud.