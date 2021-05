Gobierno asegura que "hubo coincidencias" con comité del paro y pide cesar bloqueos

Álvaro José Carvajal Vidarte

El Gobierno Nacional entregó su balance sobre la primera reunión con el Comité Nacional del Paro y aseguró que "hubo coincidencias" entre las partes.



A pesar de que los representantes de los sectores sociales aseguraron poco antes que "no hubo empatía por parte del Gobierno", el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, aseveró que la conversación se dio "en un ambiente de respeto mutuo" y que se dieron avances.



"La Comisión de Gobierno, liderada por el propio Presidente de la República, escuchó, en un ambiente de respeto mutuo, como lo atestiguan la Iglesia Católica y las Naciones Unidos. Hubo un ambiente de escucha y de respeto frente a las 18 manifestaciones de los distintos sectores de este Comité Nacional del Paro", expresó Ceballos.



Según el funcionario, "hay coincidencia en el rechazo a la violencia y en la cero tolerancia a cualquier conducta de miembros de la fuerza pública que vaya contra la Constitución y la ley, pero también una condena clara contra toda violación del derecho que tiene cualquier ciudadano a su integridad física y personal".



Dijo que también hubo coincidencia "en la necesidad inaplazable de que las manifestaciones no generen más obstaculización de la continuación con el Plan Nacional de Vacunación. La inmunización no se puede detener en este momento".

El Alto Comisionado reiteró el llamado del Gobierno Nacional a levantar los bloqueos en todo el país, los cuales han afectado la movilidad de los ciudadanos y han llevado a que se registre desabastecimiento y encarecimiento de alimentos y combustible en varios departamentos.



"Se hace un llamado de nuevo a todo el país para que cesen los bloqueos que, como manifestamos con toda claridad al comité del paro, atentan contra muchos derechos de los ciudadanos: contra el derecho a su movilidad, a la salud y a la seguridad", subrayó.



Ceballos enfatizó además que "no se puede permitir que se cuestione la legitimidad de nuestra fuerza pública, porque no lo merece. La actitud de algunos miembros que hayan afectado la Constitución y la ley será investigada y sancionada, como lo está siendo, por los organismos competentes".



"Este es el momento en que todos los ciudadanos de Colombia vamos a seguir siendo protegidos por nuestra fuerza publica, vamos a seguir siendo protegidos por nuestro Presidente y todo su Gobierno y vamos a seguir siendo protegidos por un marco de Estado de Derecho que respeta los Derechos Humanos", declaró.



Reveló que ambas partes acordaron mantener el acompañamiento de representantes de las Naciones Unidas y la Iglesia Católica durante los siguientes encuentros y aseguró que el de este lunes fue apenas un primer acercamiento



"Esta era una reunión exploratoria por solicitud de los miembros del Comité Nacional del Paro, y así la interpretamos, así la valoramos y así la presentamos ante ustedes", explicó Ceballos.

Aseguró además que para el Gobierno no se trata solo de una "negociación" sino de construir "un espacio respetuoso y productivo de acuerdos".



"La voluntad clara, expresa, del Presidente es crear un espacio para llegar a un acuerdo. En esa línea propusimos, y esperamos una respuesta positiva del comité, que consideraran la realización de una reunión de carácter técnico con la presencia y apoyo de la ONU y la Iglesia, para encontrarnos en algo que es fundamental en cualquier tipo de encuentro para construir acuerdos y es, por supuesto, unas reglas básicas", ahondó.



Finalmente, recalcó que el mensaje del Gobierno es "sí a las manifestaciones, no a los bloqueos", y aseguró que buscan que el país reflexione sobre eso para poder avanzar.

"Estamos comprometidos con el Valle"

El Alto Comisionado también se refirió a la difícil situación de orden público que se vive en el Valle del Cauca, principalmente en Cali.



Aseguró que el Gobierno está haciendo "presencia permanente" en la región. Destacó que el Presidente estuvo en la ciudad y que en la capital vallecaucana permanecen los ministros del Interior y de Defensa.



"Estaremos siempre comprometidos con todos los ciudadanos, aquellos que protestan y aquellos que no, que están en la ciudad de Cali. ¡Estamos con ustedes, estamos presentes y estamos comprometidos!", resaltó.