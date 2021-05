Alejandro Cabra Hernandez

Comité del paro nacional no llega a acuerdos con Duque y convoca a nueva movilización

Los representantes del comité del paro nacional declararon que no se llegó a ningún acuerdo con el presidente Iván Duque en la primera reunión exploratoria realizada este lunes y convocaron a una nueva movilización nacional el próximo miércoles 12 de mayo.



Los integrantes del paro, que agradecieron la presencia de representantes de la Organización de Naciones Unidas y la Iglesia Católica, dijo que "no hubo empatía por parte del Gobierno con las razones y peticiones que nos han llevado al paro nacional, ni con las víctimas de la violencia que se ha ejercido de manera desproporcionada contra los manifestantes. Hemos exigido que se pare violencia oficial y privada contra los que ejercen el legítimo derecho a la protesta".

"El Gobierno no ha cedido en un solo centímetro en lo que venimos pidiendo hace año y medio. Pedimos que se dieran garantías para protestar", añadieron, mientras reconocieron que sí ha habido actos de vandalismo en medio de las protestas que ya completan 13 días y que iniciaron en contra de la reforma tributaria.



Agregaron que el presidente se mostró "complaciente" con los integrantes de las Fuerzas Armadas, "aunque haya denuncias de abuso sexual a nuestras compañeras y de violencia contra los manifestantes".



Por su parte, un vocero del gremio de los camioneros dijo que esperará a que el gobierno dé soluciones a los bloqueos que se presentan en las vías, "porque somos gente de paz y nosotros no podemos echarle los camiones por encima".



A la cita de este lunes asistieron el presidente Iván Duque, el representante de Colombia ante la Onu, Carlos Ruiz; el representante de la Iglesia Católica monseñor Héctor Fabio Henao, director de Pastoral Social; la vicepresidente de la República, Marta Lucía Ramírez; el alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, y los representantes del comité de paro.



Tras la reunión, aún no hay pronunciamiento del Gobierno nacional, que en las últimas horas ha sido enfático ante la necesidad de eliminar los bloqueos, sea mediante el diálogo o con la intervención de la fuera pública.



Las peticiones

Algunas de las peticiones que el comité del paro le hace al gobierno y que considera "fundamentales" son:



-La desmilitarización de las ciudades y la vacunación masiva contra el covid-19.

-El retiro de la reforma a la salud

- Renta básica

- Subsidio a la nómina para pequeñas empresas

-Matrícula cero para universitarios de estratos 1, 2 y 3.

-Eliminar la alternancia educativa.