"Este año no podemos tener alumbrado navideño como punto de encuentro": Ospina

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Debido al cambio de condiciones por la pandemia del nuevo coronavirus, el alcalde de Cali, Jorge iván Ospina, anunció que para este año no habrá "alumbrado navideño".



A través de su cuenta de twitter, el mandatario dijo que no estará permitido asistir masivamente como se hace cada año, esto para evitar que el virus se propague.



Esto no significa que no se realizarán eventos especiales, pues Ospina indicó habrá alumbrado en carrozas, bicicletas y gualas, que visitarán todos los sectores de la ciudad.

"Este año no podemos tener " El Alumbrado Navideño " como punto de concentración y encuentro de la caleñidad durante varios días, los riesgos serían muy altos y el virus esta allí acechando. Tendremos un alumbrado de carrozas , bicicletas y gualas móvil que visitará cada comuna", escribió.



Además, el médico se refirió a la Feria de Cali, aunque no dio pistas de cómo se está pensando realizar, si comentó que "debemos seguir pensando un concepto creativo para la Feria".



Es preciso mencionar que el año pasado, la Navidad y el Año Nuevo estuvo acompañado por unos 10 millones de luces en calles y espacios públicos, la inversión hecha fue de $12000 millones.



Este alumbrado, que se inaugura cada 7 de diciembre y va hasta el 6 de enero del siguiente año, es también una posibilidad de empleo, ya que miles de vendedores ambulantes se ubican en los espacios donde está el Alumbrado Navideño.



Cabe recordar que de acuerdo al último boletín epidemiológico de la Secretattaría de Salud del Valle, en Cali se han registrado 37.561 casos positivos de covid-19.