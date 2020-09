Así serán los 'aguelulos' con los que intentan reactivar la economía nocturna en Cali

Erika Mantilla

Veintiún establecimientos nocturnos harán parte del piloto del llamado ‘Agüelulo de la Esperanza’, que se llevará a cabo entre mañana y el domingo como un primer ejercicio para revitalizar la vida nocturna de la ciudad, que durante más de cinco meses estuvo totalmente apagada.



Serán, en principio, cuatro los días durante los que se reactivará la rumba en Cali. No obstante, esta será una rumba distinta a la que se conoce usualmente, pues esta vez no tendrá lugar puertas adentro de las discotecas, sino que se tomará dos espacios públicos de la ciudad: el parque del barrio Alameda y el bulevar del río Cali, entre calles 8 y 13.



Y aunque se espera que durante el jueves la jornada sea ‘zanahoria’, el secretario de Cultura Municipal, José Darwin Lenis, aseguró que ya está en trámite ante el Ministerio del Interior la solicitud de habilitación del piloto con venta y consumo de licor en estos espacios.

No obstante, desde el Ministerio del Interior se aseguró que, al cierre de esta edición, no se había recibido solicitud alguna de permisos para el expendio y consumo de bebidas embriagantes en estos pilotos.



“El próximo lunes haremos una revisión de los indicadores de concurrencia de la gente, comportamientos, la logística y evaluaremos cuál es el resultado de este piloto para analizar, junto con los empresarios, si continuamos haciendo este ejercicio”, indicó Lenis.



A continuación, El País resuelve las principales dudas acerca del piloto del ‘Agüelulo de la Esperanza’.

¿Qué horario tendrá el piloto?



De acuerdo con lo explicado por el secretario de Cultura Municipal, José Darwin Lenis, los ‘agüelulos’ estarán abiertos desde las 4:00 de la tarde hasta las 12:00 de la medianoche.



¿Cuántos pilotos están habilitados?



Solamente funcionarán los pilotos del parque del barrio Alameda y el bulevar del río Cali entre calles 8 y 13.



¿Con cuántas personas puedo ir?



Por mesa solo se admitirán seis personas. Solo habrá habilitadas, en promedio, 15 mesas por establecimiento.



¿Cuáles son las condiciones para entrar?

Solamente se puede asistir haciendo una reservación en alguno de los establecimientos que hace parte del piloto. Cada asistente deberá acudir con tapabocas y deberá someterse al proceso de toma de temperatura y tamizaje a la hora de ingresar. También se debe guardar la distancia de seguridad.



¿Cuántos establecimientos van a estar presentes?

En total, serán veintiún negocios los que harán parte de este piloto. Doce de ellos se ubicarán en el parque de Alameda, entre los que se cuentan Bronx, Siboney, Manicero, Portón Caldense, El Habanero, Master Club, La Bamba, La Duboney, Son Caribe, Tibiri Tabara, Bailatino, Libaniel y La Sirena.



Entre tanto, en el bulevar del río Cali estarán La Topa Tolondra, Mala Maña, La Caldera del Diablo, Mamut, Cimarrón, Punto Baré, Zaperoco y Tin Tin Deo.

¿Cómo se puede reservar?

Comunicándose con el establecimiento que guste, separando una mesa en un horario específico y diciendo con cuántas personas acudirá al sitio.



¿Puedo quedarme toda la tarde y la noche?

No. Tanto en el bulevar del río Cali como en el parque del barrio Alameda solo se permitirá la estancia de cada grupo durante tres horas. La idea, según manifestó el Secretario de Cultura, es que en una jornada solo se garantice la estancia del grupo de personas durante este tiempo, por lo que no podrían pasar o hacer reserva en otro establecimiento. “Solo se manejarían dos cohortes por mesa: una que llegaría a primera hora y otra que arribaría a eso de las 8:00 de la noche. Cada que una mesa se desocupe se deberá asear y desinfectar antes que otra reserva la ocupe”, afirmó Lenis.



¿Cada discoteca pondrá su música?

No. Para que haya coordinación en el ambiente se unificará el sonido durante cada jornada. Según explicó el secretario de Cultura, José Darwin Lenis, cada establecimiento tendrá un espacio al mando de los equipos para hacer una ronda de su especialidad musical. También habrá presentaciones musicales y de bailarines de salsa.



¿Se puede bailar?

Sí se puede bailar, pero solamente en el espacio asignado a su mesa. Siempre debe estar utilizando el tapabocas.



¿Se puede sacar a bailar gente de otras mesas?

No, solamente puede bailar con sus acompañantes. Esta prohibido juntarse con personas de otras mesas.



¿Se puede consumir licor?

Por el momento, no. Aunque la idea de la Alcaldía es que este jueves sea la única jornada en la que no se consuma licor, y que el viernes, sábado y domingo se habilite este bien. Los ministerios del Interior y Salud aún no avalan este paso. Por lo pronto, en los pilotos se podrían consumir cocteles vírgenes y bebidas autóctonas del Valle.



Si se aprueba la venta y consumo de licor, después del piloto del jueves, ¿Habrá alguna limitación?



El consumo, en caso de ser autorizado por el Gobierno Nacional, sería limitado. De hecho, solo se podría comprar una botella de cualquier destilado.

