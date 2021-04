Confinamiento en Cali desde la 1:00 p.m. del sábado hasta las 5:00 a.m. del lunes

Erika Mantilla

El alcalde Jorge Iván Ospina anunció este jueves que Cali tendrá un nuevo cierre total por el agravamiento de los indicadores de la pandemia de covid-19.



El mandatario caleño explicó a través de un Facebook Live que desde la 1:00 p.m. de este sábado la ciudad entrará en confinamiento, medida que culminará a las 5:00 a.m. del lunes 19 de abril.



Es preciso mencionar que el toque de queda nocturno se mantendrá este jueves y viernes, desde las 8:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. del día siguiente.



Ospina además manifestó que en la ciudad habrá ley seca desde las 8:00 p.m. de este viernes y hasta las 5:00 a.m. del próximo lunes. De otra parte, se prohíben las reuniones, así sea dentro del hogar, porque son "espacios de congregación donde tenemos altos contagios en el seno de la familia".



"La gente se relaja con medidas de bioseguridad, llega alguien que es positivo y no lo sabe y contagia a toda la familia", subrayó el Alcalde.

Según el Alcalde, estas decisiones responden a lo evidenciado a través del sistema de vigilancia epidemiológica en línea, por el que se observó que la cifras de contagiados, la velocidad de transmisión del virus, la ocupación de UCI -que se ubica en un 92,6 % en la tarde de este jueves- y la gravedad de algunos de los casos en UCI orientan "a tomar unas medidas de contención que eviten una mayor propagación del virus en la ciudad de Cali, en el marco de este tercer pico epidémico".



En la capital vallecaucana también se declaró la alerta roja hospitalaria, por lo cual todo los recursos disponibles deberán ser orientados a las UCI donde se atienden pacientes con covid-19 y se suspenden las cirugías que no son urgentes. A través de un Puesto de Mando Unificado, PMU, se realizará el control de las Unidades de Cuidados Intensivos por parte de la Secretaría de Salud Departamental, donde se orientará la atención en este servicio de alta complejidad.



Reviva a continuación la intervención del alcalde Jorge Iván Ospina en Facebook Live, donde explicó las medidas que regirán este fin de semana en Cali.