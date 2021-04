No han identificado variante del covid-19 que afecte más a niños: Sociedad Colombiana de Pediatría

Erika Mantilla

Para desmentir información sobre una variante del covid-19 que supuestamente afecta gravemente a niños, difundida en redes y que ha generado preocupación entre muchos padres, la Sociedad Colombiana de Pediatría emitió un comunicado y explicó que por ahora, esa afirmación no tiene el sustento científico necesario.



"Hasta la fecha se desconoce que exista alguna variante (de coronavirus) que afecte de forma más intensa a la población pediátrica", dice textualmente el documento con fecha del 14 de abril.



También detallan que "la infección por SARS-CoV-2 en niños suele tener menores tasas de gravedad y complicaciones, comparadas con la población adulta".



La confusión estaría relacionada con una declaración que Daniel Quintero, alcalde de Medellín, dio este miércoles sobre la ocupación de camas UCI en Antioquia. El mandatario mencionó los casos de menores hospitalizados por complicaciones asociadas al covid-19, sin aclarar que estos han sido recurrentes durante toda la pandemia.

Lea además: Un millón de colombianos ya completó el esquema de vacunación contra el covid-19

Al respecto, los especialistas resaltaron que "ante un aumento generalizado de casos (durante el tercer pico) es predecible también tener un incremento de contagios en la población pediátrica, pues esta suele contraer la enfermedad por contacto estrecho con adultos convivientes".



Y señalan que "el ingreso a Cuidados Intensivos Pediátricos es una situación poco común relacionada principalmente con otros factores tales como la edad (principalmente menores de un año), prematurez, y enfermedades base como Enfermedad Pulmonar Crónica, inmunodeficiencias, entre otras".



De acuerdo a la información entregada por la Sociedad, "en los picos anteriores también hemos tenido pacientes pediátricos" y aseguran que es "poco común" aunque "esperable".

Confusión

Aunque el alcalde Daniel Quintero no contaba con evidencia al respecto, dio a entender que creía que Medellín circulaba una nueva cepa del coronavirus, "tres veces más difícil de controlar" y de "mayor afectación" en los más jóvenes.



Textualmente dijo que el coronavirus "viene afectando de forma diferente a las personas de lo que se evidenciaba en periodos y picos anteriores de la pandemia. Antes no se afectaban los niños como se están afectando ahora", insistió.



Expuso el caso de siete niños que están hospitalizados por covid-19 de los cuales "cuatro tienen un año de edad. Tenemos un niño que tiene 2 años, otro que tiene 5 años y uno que tiene 6 años. Tres de estos niños están en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) intubados, y cuatro están en hospitalización".



"Mi llamado es al cuidado máximo, porque no sabemos todavía si estamos o no enfrentándonos a una nueva cepa, pero lo que estamos viviendo hoy no lo estábamos viviendo antes", insistió.



Sus declaraciones se volvieron noticia, primero en Medellín y luego en todo el país, luego de que varios medios lo reportaran.



En cifras, los menores de 10 años representan el 3,17 % de las infecciones detectadas en Colombia, que suman 2’585.801 casos. En este grupo etario se cuentan 88 fallecimientos asociados al covid-19, es decir solo el 0,13 % de los 66.819 confirmados.