Juan Felipe Delgado Rodriguez

Tras el anuncio de la adquisición de 40 millones de dosis de vacunas contra el covid-19, hecho por el presidente Duque este viernes, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, detalló algunos aspectos del plan de vacunación, que empezará a implementarse en Colombia a partir de los primeros meses del 2021.



Las primeras vacunas en aplicarse serán las de Pfizer y AstraZeneca en el mes de febrero.



"Si como sucede en otro países tenemos acceso a vacunas de prueba, también iniciaremos en enero procesos de vacunación de prueba", aseguró el ministro.



El cronograma de vacunación estará compuesto por dos fases y dividido en cinco etapas.



“El objetivo en la primera fase de vacunación es reducir la mortalidad, la incidencia y proteger a los trabajadores de la salud, y en la segunda fase, el objetivo es reducir el contagio para generar inmunidad de rebaño”, afirmó.

La primera etapa, de la Fase 1, considera vacunar a 1.691.366 personas, integrados por 100% de los trabajadores de la salud y del apoyo de la primera línea en servicios médicos, y el 100% de personas mayores de 80 años.

La segunda etapa busca vacunar a 7.192.701 personas, grupo que priorizará al 100% de población de 60 a 79 años y a los trabajadores de la salud de la segunda y tercera línea de atención médica.

“El objetivo en la primera fase de vacunación es reducir la mortalidad, la incidencia y proteger a los trabajadores de la salud, y en la segunda fase, el objetivo es reducir el contagio para generar inmunidad de rebaño” ministro @Fruizgomez en #PrevenciónYAcciónpic.twitter.com/z7pLX0viWh — MinSaludCol (@MinSaludCol) December 19, 2020

La tercera etapa pretende beneficiar a 2.950.431 personas priorizando a la población entre 16 y 59 años con comorbilidades al covid-19 y al 100% de los profesores de formación básica y secundaria.



En esta fase el objetivo será reducir el contagio para generar la "inmunidad de rebaño y lograr que el hecho de vacunar a una parte sustancial de la población proteja al total de la población colombiana frente al covid-19", señaló Ruiz.



Según el @DANE_Colombia, Colombia tendrá 51 millones de habitantes en 2021. Para generar inmunidad de rebaño, necesitaremos vacunar 70% de la población. El ministro @Fruizgomez explicó en #PrevenciónYAcción detalles de cómo se logrará adquirir esta inmunidad. pic.twitter.com/wtOX3o6RGA — MinSaludCol (@MinSaludCol) December 19, 2020

La fase 2 empieza con la cuarta etapa de la vacunación. Esta etapa comprende 4.910.000 personas, y beneficiará a cuidadores institucionales y al 100% de población con ocupaciones y situaciones de riesgo.



Según el cronograma del Gobierno Nacional, la etapa cinco de la vacuna estará destinada para las personas que tengan entre 16 y 59 años libres de comorbilidades en el siguiente orden de edad: 50 a 59 años, 40 a 49 años, 30 a 39 años, 20 a 29 años y 16 a 19 años.

Frente a la programación de la vacunación de COVID-19, estará dividida en 5 etapas y 2 fases. Conoce cuáles son y a qué población contemplan. #PrevenciónYAcciónpic.twitter.com/UyW133ZhAr — MinSaludCol (@MinSaludCol) December 19, 2020

El ministro precisó que en un primer momento de la vacunación no se incluirá a menores de 16 años, debido a que los ensayos clínicos en el mundo no han incluido a población infantil ni a mujeres embarazadas, por lo que carecen de evidencia científica sobre los efectos de la vacuna en estos grupos.



La población que será vacunada ya está identificada con nombre propio por medio de los datos en las bases del sistema de salud, pero se dispondrá además de mecanismos para que la población de riesgo priorizada pueda registrarse en caso tal de que no haya sido incluida.

Programación de la vacunación

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, informó que a cada persona se le asignará la fecha y hora de atención en la IPS vacunadora seleccionada. Se le explicará el procedimiento y se tendrá que diligenciar un consentimiento informado ya que la vacuna es voluntaria. Luego se hará la aplicación y quedará un registró. Al paciente se le entregará un carné para programar la fecha para recibir la segunda dosis de la vacuna.



"En Colombia tenemos un total de 7.920 vacunadores con una capacidad de vacunación por día de 277.200. Esto nos permite tener tranquilidad que hay capacidad suficiente para hacer la vacunación a nivel nacional. Obviamente habrá un tema de distribución regional que nos implicará suplir con personal en algunos sitios donde haya deficiencias", puntualizó.

Con respecto a las personas que ya tienen diagnosticado el covid-19, Ruiz indicó que no se incluirán en la fase inicial del programa de vacunación, por ende los primeros vacunados serán 34’234.649 colombianos. Además, precisó que este número puede variar de acuerdo con la evolución de la pandemia.



“A lo largo del tiempo adquiriremos otras vacunas para completar el número necesario para vacunar a esas 34 millones de personas”, aclaró.