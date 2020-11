Capturan al alcalde de Candelaría por presuntas irregularidades de contratación

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Jorge Eliecer Ramírez Mosquera, alcalde de Candelaría, algunos miembros de su gabinete y un par de contratistas fueron capturados por la Fiscalía por presuntas irregularidades de contratación.



De acuerdo al ente investigador, las denuncias interpuestas por ciudadanos y líderes sociales permitieron poner al descubierto varios hechos ilícitos en los que habrían incurrido funcionarios y contratistas encargados de planear y ejecutar proyectos como mantenimiento de vías y la construcción de canchas de fútbol.



Los otros capturados fueron identificados como Óscar Darío Posso Céspedes, formulador de proyectos y seguimiento a la contratación de la Secretaria de Educación, Abraham Reyes Andrade, funcionario de la Oficina de Etnias, Jhonatan Ortiz Libreros, contratista Oficina de Infraestructura, José Ulises Asprilla Cárdenas y Jimmy Paz Castillo, contratistas.

.La orden de captura contra Wilson Suárez Betancourt, secretario de Infraestructura, no se hizo efectiva por fuga del indiciado.



La Fiscalía presentará a los capturados ante un juez de control de garantía por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin requisitos legales, falsedad en documento público y falsedad en documento privado.



Las investigaciones indican que los funcionarios de la Alcaldía de Candelaría se habrían concertado con particulares para sacar provecho personal y apropiarse de los dineros del municipio.



El primer contrato investigado, cuyo valor ascendió a 229 millones de pesos, suscrito en noviembre del 2019, contempló la construcción de tres canchas de fútbol con baterías de baños y graderías, en los corregimientos Buchitolo, Arenal y Poblado Campestre. Sin embargo, las obras nunca concluyeron, pero la Administración Municipal concedió más recursos y plazos al contratista.



El segundo contrato buscaba el mantenimiento de vías terciarías. Se pactó un mes para su terminación, pero hay suficiente evidencia que indica que este proceso fue direccionado a un mismo contratista.



En los dos casos, los funcionarios públicos encargados de las etapas precontractual y de ejecución, supuestamente, favorecieron al señor José Ulises Asprilla Cárdenas para que se quedara con los dos mencionados contratos.



Al parecer, ajustaron las normas existentes de contratación para beneficiarlo, falsificaron firmas y documentos, incurrieron en suplantaciones, y no ejercieron control ni supervisión.



Las inconsistencias habrían llegado al punto de hacer un otrosí al contrato de las canchas de fútbol, cuando había culminado el plazo de ejecución.



Por su parte, el alcalde Ramírez manifestó, a través de un comunicado, que "no podemos adelantarnos a los hechos, estamos dispuestos a seguir colaborando con la justicia y a no torpedear las acciones que ellos realicen, sabemos que hemos actuado bien y esperamos que la justicia obre de la mejor manera, pues creemos en ella".



Por último, la Fiscalía señaló que se corroboraron las denuncias interpuestas por los líderes sociales de Candelaria, Iván Giraldo Fúquene y Jhonatan Borja Pérez, quienes fueron asesinados el 30 enero de 2020. Estas personas alertaron sobre las presuntas irregularidades de contratación en la Alcaldía.



