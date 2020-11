Benedetti y Roy Barreras fueron expulsados de La U, antes de su renuncia

Juan Felipe Delgado Rodriguez

El hecho de que Benedetti y Barreras fueran expulsados de su partido no los perjudica. De hecho, pueden verse beneficiados de esta decisión, ya que al ser expulsados, los senadores pueden crear un nuevo movimiento político o unirse a uno de los ya existentes.

Las salidas de Armando Benedetti y Roy Barreras del Partido de la U se debe a una decisión de la colectividad, que no fue una renuncia, como indicaron los senadores en un principio.



De acuerdo a los documentos revelados por W Radio, el 15 de octubre, el Partido de la U notificó al senador Roy Barreras que ya no hacía parte de ese grupo político.



El documento señala que el senador Barreras habría incurrido en "faltas gravísimas de violación al régimen de bancadas por no actuar en bancada, de conformidad de la Ley".

Además, afirman que habría hecho comentarios públicos que perjudicaron la imagen del Partido y de los miembros de esa colectividad.

Con respecto al senador Armando Benedetti por medio de un comunicado se le notificó su expulsión, argumentando que se le comprobó la violación al régimen de bancadas por el incumplimiento de diferentes deberes.



Lo más grave es que no solo no aceptó las decisiones de la bancada sino que emitió voto contrario a lo definido por la bancada de senadores.

Con la expulsión, ambos senadores se salvan de una acusación de doble militancia, que sería mucho más perjudicial para continuar su vida política, pues ahora pueden volver a aspirar al Congreso de la República con otra colectividad en los próximos comicios.



Sobre esto, Dilian Francisca Toro, presidenta del partido, dijo en la W Radio que no había sido informada sobre esas expulsiones.

"Hasta el momento, llevo tres semanas en el cargo y el secretario todavía no me había informado, solamente lo hizo hoy. Lo que le puedo decir es que haré las consultas jurídicas de rigor para definir los pasos a seguir", declaró.