Andrés Camilo Osorio

El senador Armando Benedetti divulgó este jueves que ha decidido girar su línea política hacia el movimiento del senador y excandidato presidencial Gustavo Petro.

En un video publicado en su cuenta de Twitter, Benedetti dijo que "está caminando hacia el centro izquierda, hacia la Colombia Humana".

"El centro no existe en ninguna teoría política. Lo que pasa es que aquí en Colombia a la gente le da pena decir que es de izquierda o de derecha o por la polarización que hay, dicen que están en el centro. Como yo creo eso, entonces yo podría decir que soy de centro izquierda, porque sí existe el centro izquierda, a mí me gusta el centro izquierda y voy caminando hacia allá, y allá solo está la Colombia Humana, o sea que voy caminando hacia la Colombia Humana", dijo en el video.

Benedetti traza su camino a la Colombia Humana de Petro. pic.twitter.com/6F4kHmmnHC — Armando Benedetti (@AABenedetti) November 19, 2020

Pocos minutos después de la publicación, el senador Gustavo Petro comentó en su cuenta de Twitter: "Bienvenido Benedetti".

Con esta declaración, Benedetti revela que estará apoyando a Petro y a la Colombia Humana para las elecciones presidenciales del 2022.

Cabe recordar que a mediados de octubre, Benedetti renunció al partido de La U, colectividad de la que fue senador y presidente entre el 2016 y 2017. Sin embargo, no renunció a su curul en el Congreso.

Tras su renuncia, dijo que se iba decepcionado del partido y lanzó críticas a sus compañeros políticos.

"Es un partido que siempre estuvo en gestación, que nunca llegó a la niñez y mucho menos a la adolescencia. Lo estoy diciendo desde 2006”, afirmó Benedetti.

El mismo día de ese anuncio, había renunciado a la U el senador vallecaucano Roy Barreras, revelando diferencias ideológicas con el partido y anunciando que liderará un proceso de revocatoria al presidente Iván Duque.

Cuando renunció a la U, Armando Benedetti dijo que la exgobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro llegaba a "tomarse el partido".

A ese pronunciamiento, la exgobernadora respondió en El País: "Al contrario, yo no estaba aspirando a la presidencia del partido, estaba en un proceso distinto, trabajando en las regiones, hablando con la gente, todo el mundo sabe que eso es lo que hago con puesto o sin puesto, pero los mismos congresistas me lo han dicho y pues si yo sirvo para apoyarme en ellos y darle una nueva reorientación al partido, pues lo hago, porque estamos en este partido, pero no tengo ninguna intención de tomarme ningún partido, al contrario son los congresistas los que me han venido diciendo que lo haga".



Lea aquí: "Banderas sociales no son solo de la izquierda y la seguridad no solo de la derecha", dice Dilian Toro

La exgobernadora Toro asumió como presidenta del partido de La U el pasado 7 de noviembre.