Roy Barreras renuncia al Partido de la U y anuncia proceso de revocatoria presidencial

Álvaro José Carvajal Vidarte

El senador Roy Barreras anunció este jueves via Twitter su decisión de dejar el Partido de la U por "diferencias ideológicas irreconciliables" y poco después anunció que iniciará un proceso de revocatoria del mandato de Iván Duque.



Barreras dio a conocer su renuncia sobre el mediodía, luego de revelar que fue aprobado en el Senado el artículo que contiene "la escisión en la reforma constitucional", incluido en el proyecto de acto legislativo de reforma política y electoral.



"Mi militancia en el Partido de la U ha terminado a partir de hoy. Seguiré ejerciendo desde mi curul en libertad en defensa de la paz, los derechos y las libertades", aseguró el parlamentario.

Roy Barreras ingresó al Partido de la U en 2009, luego de haber sido expulsado de Cambio Radical.

Agregó que: "después de más de 12 años acompañando las banderas de la construcción de paz, la reivindicación de las víctimas y la solución dialogada a todos los conflictos en la vía de un país más justo bajo el liderazgo de Juan Manuel Santos hoy se ha terminado mi relación con el Partido de la U", escribió el congresista vallecaucano.



Sobre sus razones, Barreras explicó en otro trino que "diferencias ideológicas irreconciliables generaron una fractura irreparable. Desde hace dos años advertí la incoherencia de declarase 'partido de Gobierno' acompañando a quienes prometieron hacer trizas la paz. Intenté sin éxito la independencia o la escisión. ¡No fue posible!".

Diferencias ideológicas irreconciliables generaron una fractura irreparable. Desde hace dos años advertí la incoherencia de declarase “partido de gobierno” acompañando a quienes prometieron hacer trizas la paz. Intenté sin éxito la independencia o la escisión. No fué posible! — Roy Barreras (@RoyBarreras) October 15, 2020

Poco después, en entrevista con Caracol Noticias, el congresista indicó que impulsará el proceso para revocar al presidente Iván Duque.



Cabe destacar, sin embargo, que actualmente la figura de la revocatoria del mandato solo se aplica a alcaldes y gobernadores, según lo reglamentado por la ley 134 de 1994



El hoy senador ingresó a la agrupación política en 2009, luego de haber sido expulsado de Cambio Radical cuando era representante a la Cámara por este último movimiento.



Ya como miembro de la 'U', fue elegido senador en tres periodos consecutivos: 2010-2014, 2014-2018 y 2018-2022.

Actualmente la figura de la revocatoria del mandato solo se aplica a alcaldes y gobernadores, según lo reglamentado por la ley 134 de 1994.

La carta de despedida de Roy Barreras

El senador Barreras hizo pública, poco después de su anuncio en Twitter, su carta de despedida al Partido de la U:

Hoy 15 de octubre de 2020 quiero anunciar mi ruptura definitiva con el Partido de la U, colectividad en la que milité durante 12 años.



Las diferencias ideológicas con quienes hoy son mayoría han generado una fractura irreparable.



Parto hacia la construcción de una fuerza colectiva que recupere los caminos de la paz completa y de una sociedad más justa y equitativa.



Será menester la suma de todas las voluntades dispuestas a ofrecerle a Colombia una alternativa democrática y legítima que derrote un régimen cada vez más autoritario. Es prioritario garantizar el respeto a la vida, la garantía de los derechos y las libertades de todos y todas, la prioridad de la protección del medio ambiente que es la protección de esta tierra, de estas aguas, de estos bosques, que son la casa de todos.



Bajo el liderazgo de Juan Manuel Santos, fundador del Partido Social de Unidad Nacional esta colectividad lideró la construcción de la paz, la reivindicación de las víctimas, la solución dialogada a los conflictos y un talante liberal social demócrata que permitió priorizar la paz, la equidad y la educación como banderas de nuestro gobierno.



El 7 de agosto de 2018 llegó al poder el Partido Centro Democrático que había ejercido una implacable oposición a nuestro gobierno y además prometían ¨hacer trizas la paz¨. No habían transcurrido dos meses del nuevo gobierno cuando en una inexplicable e incoherente decisión, el 5 de septiembre del 2018, hace ya dos años, las mayorías parlamentarias de la U decidieron proclamarse ¨Partido de gobierno¨, acompañando al Centro Democrático en sus propósitos hostiles contra el legado de paz de Juan Manuel Santos. Desde los inicios de este gobierno y desde esa equivocada decisión, sentamos nuestro rechazo a esa determinación de bancada y nos declaramos en la independencia. Pocos meses después en febrero de 2019, el gobierno de Iván Duque anunció las fracasadas objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP que pretendían hacer inoperante el sistema de justicia transicional, corazón jurídico de la paz. Ese ataque directo al eje central del acuerdo del Teatro Colón, significó un punto de no retorno. Dura batalla libramos para lograr hundir esas objeciones. Las mayorías parlamentarias de la U no nos acompañaron. Con el paso de los meses, la radicalización hacia la extrema derecha del gobierno, con la activa participación del Partido de la U, nos hizo endurecer nuestras críticas hasta ejercer una franca oposición.



En uno de los últimos episodios de desencuentro, la bancada parlamentaria de la U decidió sumarse a las mayorías gobiernistas en el propósito de elegir a la entonces ministra de Justicia como Procuradora General de la Nación, sirviendo al propósito de la concentración de poder de un gobierno cada vez menos democrático, y cada vez más arrogante y autoritario.



Mi público desacuerdo y desacato a esa decisión espuria y luego mi convocatoria a un debate de Control Político con vocación de Moción de Censura contra el ministro de Defensa por la crítica situación de seguridad nacional, ha generado fuertes reacciones y presiones en público y en privado de otros miembros del Partido de la U que no comparten mis críticas a este gobierno.



Propuse entonces en carta abierta y pública a la Dirección Nacional del Partido y a la bancada el pasado 22 de septiembre, que en la próxima Asamblea del partido se acordara y se protocolizara la escisión de la colectividad. No hubo respuesta a mi petición y evidentemente las mayorías no otorgarán la libertad a quienes desde la minoría actual queremos ejercer ese derecho contramayoritario. La ausencia de una ley reglamentaria del mecanismo de escisión hace imposible ese derecho.

Todas estas razones y fundamentalmente el abandono de nuestras banderas en defensa de la paz y del legado del fundador del partido, han hecho imposible mi permanencia en la colectividad que presidí y que fue mi casa política durante prácticamente toda mi vida parlamentaria.



Todas las separaciones son dolorosas. Los divorcios son indeseables, pero a veces son inevitables, a mis ex compañeros en lo personal les deseo mucha suerte en sus caminos, aunque auguro que compartirán el destino de este gobierno que desafortunadamente para el país va de mal en peor. Cuenten conmigo; los espero en el futuro, ojalá compartiendo el propósito de construir una paz completa y un país donde quepamos todos y cada colombiano y cada colombiana tengan las oportunidades que se merecen.



A partir de hoy ha terminado mi militancia en el Partido Social de Unidad Nacional.



ROY BARRERAS

Senador de la República

Expresidente del Partido de la U

Expresidente del Congreso de la República