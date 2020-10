Armando Benedetti también renuncia al Partido de la U

Juan Felipe Delgado Rodriguez

El senador Armando Benedetti anunció que renunciará al Partido de la U, pero que mantendrá su curul en el Congreso.



Benedetti señaló en la tarde de este jueves que aún no tiene claro su futuro inmediato en la política.



"Ese es el único camino que me queda, me voy del Partido de la U decepcionado", apuntó.

Benedetti aprovechó el anuncio para lanzar algunas críticas a los congresistas de esa bancada, sobre todo en la Cámara de Representantes, por no apoyar las iniciativas que se estaban promoviendo desde esa colectividad.



“Es un partido que siempre estuvo en gestación, que nunca llegó a la niñez y mucho menos a la adolescencia. Lo estoy diciendo desde 2006”, afirmó.



Noticia en desarrollo...