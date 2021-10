Convocatorias para realizar caravanas de motociclistas durante este puente festivo de celebración de Halloween en Cali ya estarían circulando por redes sociales.



Así lo alertaron las autoridades, quienes anunciaron que en la ciudad habrá operativos especiales para evitar que se presenten afectaciones al orden público.



De acuerdo con algunas de las invitaciones, una de las caravanas habituales de la noche del 31 de octubre recorrerá varias vías de la ciudad. Ciudadanos de otros municipios también se unirían a esta convocatoria.



Teniendo en cuenta que años anteriores en Cali se han registrado masivas caravanas con personas disfrazadas que recorren la ciudad y bloquean vías, las autoridades anunciaron que este fin de semana se mantendrá la restricción del parrillero hombre.



Frente a las medidas de seguridad, el general Juan Carlos León, comandante de la Policía de Cali, informó que más de 1.000 uniformados estarán en las zonas de entretenimiento garantizando que no se presenten afectaciones al orden público.



"Se acompañarán los puntos de la ciudad más críticos y todas las caravanas de motos que se presenten. Tenemos grupos de inteligencia mirando desde dónde salen esas caravanas para evitar desmanes y si se produce algún hecho delictivo, de inmediato actuar," dijo.

Cierre de túneles y restricción de venta de gasolina

El secretario de Movilidad, William Vallejo, anunció que con el fin de evitar desmanes en los sectores donde tradicionalmente se realizan estas actividades, este puente festivo estarán cerrados los túneles de la Avenida Colombia y de Comfandi del Prado.



Según detalló el acceso a estos estará cerrado entre las 5:00 p.m. del sábado hasta las 6:00 a.m. del domingo, así como desde las 5:00 p.m. del domingo y las 6:00 a.m. del lunes festivo.



Vallejo explicó que en el Puesto de Mando Unificado que se activará desde este viernes, se tendrá un plan de reacción inmediata para realizar cierres en algunos sectores de la ciudad ante cualquier alteración, esto con el fin de mitigar las posibles caravanas.



"200 agentes de tránsito y 1.200 hombres de la Policía realizarán patrullajes constantes en distintos puntos de la ciudad que hemos identificado dentro de las labores de inteligencia", aseveró.



Otras de las medidas determinadas por las autoridades es que durante este puente festivo las estaciones de gasolina tendrán acompañamiento del Ejército y la Policía para verificar que no se presenten casos de hurtos por parte de personas que se disfracen para cometer delitos.



"Restringiremos la venta de gasolina para quien no se quite el casco; la persona que va a tanquear debe quitárselo para evitar los hurtos repetidos que estamos teniendo en estos establecimientos", precisó el alcalde Jorge Iván Ospina.