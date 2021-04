Alcalde de Cali propone aplazar marchas y pide al Gobierno que retire la reforma tributaria

Erika Mantilla

El alcalde Jorge Iván Ospina hizo un llamado este martes al Gobierno Nacional y a los organizadores de la marcha este 28 de abril, por el riesgo que representa una movilización masiva ahora que Cali y el Valle enfrentan el tercer pico de contagios de covid-19.



En Twitter, el mandatario pidió que la jornada, programada por centrales obreras, sindicatos y otros sectores del país para rechazar la reforma tributaria, se aplace e incluso propuso que ese día sea considerado "cívico", con el fin de facilitar la movilidad.



En ese mismo sentido, instó a que se construya un "gran acuerdo nacional", en lugar del proyecto para la reforma que el presidente Iván Duque y su gabinete presentaron al Congreso de la República.

No voy a vulnerar el Derecho a la movilización y la protesta y se tendrán todas las garantías, sin embargo es anómalo realizarla en este incendio pandémico , por ello les propongo realizarlo en otra fecha , menos " Caliente " para lo cual se declaría Dia Civico — Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) April 27, 2021

Sin embargo, Ospina señaló no se va a "vulnerar el derecho a la movilización y la protesta" por lo que dijo que las personas que salgan a las calles por el Paro Nacional este miércoles "tendrán todas las garantías". Luego, en medio de una rueda de prensa, señaló que estos "tienen categoría constitucional".



Y recordó que a las 8:00 p.m. de este miércoles inicia un nuevo toque de queda extendido hasta el próximo domingo porque "no queremos correr riesgos y tomamos medidas preventivas. No queremos llegar al tope del sistema y que este colapse".



Explicó que la ocupación de camillas UCI en la red hospitalaria de la ciudad se encuentra al 95 % en esta jornada.



Finalmente reconoció que es necesaria una reforma tributaria que "dé respuesta a la pandemia, no superada(...), y a sus funestas consecuencias socio económicas".

Marchas, en pie

Luego de que el Ministerio de Salud, la Alcaldía de Bogotá y la Procuraduría Nacional, recomendaran aplazar al menos dos semanas las movilizaciones programadas para el miércoles 28 de abril en las principales capitales de Colombia, Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, dijo que las marchas se llevarán a cabo.



Aseguró que han establecido un protocolo de bioseguridad que esperan se cumpla de manera estricta por los participantes y estimó que solo en Bogotá unas 15 mil personas harían parte de la jornada.



Por ahora, ninguno de los líderes del Paro Nacional en Cali se ha referido a la propuesta del alcalde Jorge Iván Ospina.