"Hay otras formas de protestar", dicen analistas por marchas en pico de la pandemia

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Distintos sectores le pidieron ayer a los organizadores del paro anunciado para mañana en las principales ciudades del país que lo posterguen hasta que pase el tercer pico de la pandemia de covid.



En efecto, el Ministerio de Salud emitió un comunicado reiterando la delicada situación sanitaria que afronta Colombia “ante el crecimiento de contagios y decesos registrados en las últimas semanas por cuenta del tercer pico del coronavirus”.



Y su titular, Fernando Ruiz, hizo un llamado “respetuoso” a colectivos, movimientos y organizaciones a “considerar el aplazamiento de la marcha pacífica convocada para el 28 de abril durante algunas semanas, hasta tanto se observe una disminución de la velocidad de transmisión y exista una menor ocupación de los servicios de salud, incluyendo las UCI”.



Asimismo, desde esa cartera se reconoció el derecho fundamental a la manifestación pública y pacífica, consagrado en el Artículo 37 de la Constitución Política, pero se reiteró el llamado “afectuoso a la sociedad a considerar mecanismos de manifestación social que no impliquen aglomeraciones ni contacto físico”.

La preocupación del Minsalud fue compartida por alcaldes y gobernadores, según lo manifestó el ministro del Interior, Daniel Palacios, tras reunirse ayer con voceros de la Federación de Departamentos y Asocapitales.



“Las autoridades no pretenden evitar las protestas, que siempre se han mantenido en Colombia, pero nosotros llevamos haciendo un esfuerzo gigante en una vacunación masiva, aún más en este pico. Y ponerla en riesgo este miércoles, en donde se genere un pico dentro del pico, no se justifica. Es un momento de reflexión. No puede más el momento político de hacer una manifestación que el deber de salvar vidas”, enfatizó Palacios.



El Ministro recordó que más de diez departamentos están con las UCI con una ocupación superior al 90 % y agregó que hay que ser prudentes y entender lo que se vive en la Nación. “El llamado que hacemos es: marchar se podrá en cualquier momento, salvar una vida no”, precisó el funcionario.



La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien en muchas ocasiones se ha mostrado contraria a las decisiones del Gobierno Nacional, esta vez estuvo de acuerdo: “Comercio, sector productivo, niños y jóvenes han hecho sacrificios. Entiendo a quienes quieren protestar, sus causas son legítimas, pero háganlo desde casa, sin aglomeración”.



Por su parte, la Procuraduría General de la Nación también instó a los organizadores a reagendar las movilizaciones, subrayando la alta velocidad de contagio de las nuevas cepas del Covid-19 y la escasez de oxígeno en el país por la crisis sanitaria.



Entre tanto, Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, aseguró que “el Gobierno Nacional debe impartir instrucciones a alcaldes y gobernadores, a través de los ministerios de Salud e Interior, para que se abstengan de autorizar las marchas presenciales”.

“Hay otras formas para protestar”: analistas



Analistas consultados por El País estuvieron de acuerdo con las autoridades en solicitarles a los organizadores de las movilizaciones programadas para mañana que las aplacen o que realicen otro tipo de manifestaciones donde no se generen aglomeraciones.



Jairo Libreros, profesor de ciencia política de la Universidad Externado de Colombia, reiteró que la protesta pacífica es un derecho constitucional, pero aclaró que en este momento lo primero es mantener la vida de la ciudadanía.



“Es ahí donde los organizadores del paro nacional pueden enviar un mensaje de responsabilidad y solidaridad con el pueblo colombiano en el sentido de mantener la jornada de protesta, pero sin ocupar el espacio público. La acción política no se agota en las calles ni pierde importancia cuando se privilegia la vida e integridad personal”, añadió.



De su parte, la consultora política Yuri Ramírez calificó como “una absoluta imprudencia” la convocatoria de una jornada de marchas en pleno tercer pico de la pandemia.



“Si los organizadores del paro y algunos sectores políticos insisten en marchar, será un error que más tarde se los cobrará la opinión pública”, aseguró.

El politólogo Luis Felipe Barrera añadió que quienes deseen expresar su descontento “podrían apelar a otras formas más creativas, como campañas de interacción ciudadana en redes sociales, cacerolazos, interpretaciones musicales y hasta mensajes o símbolos en prendas”.



“Sigue en pie”: organizadores



Las centrales sindicales y obreras del país insistieron ayer en que las movilizaciones programadas para mañana en varias ciudades del país se mantendrán como estaban anunciadas, cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad.



Francisco Maltés, director de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), manifestó que “la responsabilidad del paro es del presidente (Iván) Duque, que se niega a atender un clamor nacional para retirar el nefasto proyecto de reforma tributaria del Congreso de la República”.



Percy Oyola, presidente de la Confederación General del Trabajo (CGT), sostuvo que “la gente se debate entre enfermarse de covid o morir de hambre. Ante esa realidad la gente está dispuesta a movilizarse”.