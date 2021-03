456 casos nuevos y 20 muertes en el Valle por covid-19 este miércoles

Juan Felipe Delgado Rodriguez

El Ministerio de Salud y Protección Social reportó este miércoles 456 casos nuevos y 20 decesos en el Valle del Cauca por cuenta del covid-19.



Los fallecimientos, según el informe, se registraron en Cali (13), Buga (2) y de a uno en Palmira, Candelaria, Sevilla, Roldanillo y La Victoria.



Con este nuevo reporte el departamento llega a 204.715 contagiados y 6.468 personas fallecidas desde la llegada del virus a la región.

Puede leer: Gobernación se acoge a medidas de Duque: habrá toque de queda en el Valle

Con respecto a la ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos en el Valle, la Secretaría de Salud Departamental informó que está en el 76%, de las cuales el 29% son casos confirmados o sospechosos de covid-19, mientras que el 47% son pacientes con otras patologías.



Con respecto a Cali, las autoridades de salud indicaron que las camas UCI registran un nivel de ocupación del 79,6%: 30,7% por personas con el nuevo coronavirus y 48,9% por otras patologías.

Toque de queda y 'pico y cédula' en el Valle

Para frenar lo que parece el tercer pico de la pandemia, la Gobernación del Valle se acogió a las medidas dispuestas por el Presidente Iván Duque, quien anunció toque de queda y 'pico y cédula' en los municipios con una ocupación de las camas UCI por encima del 50% y 70%.



Clara Luz Roldán, mandataria de los vallecaucanos, señaló que estas medidas se adoptaron para prevenir la propagación del covid-19 durante la Semana Santa.



"En el Valle acogemos medidas preventivas anunciadas por presidente Iván Duque, del 26 al 29 de marzo, y del 31 de marzo a 5 de abril, con ‘Pico y Cédula’ y restricciones de movilidad desde las 10:00 p.m. a las 5:00 a.m. en los municipios con ocupación UCI mayor a 70%, y entre 12:00 a.m. y 5:00 a.m., para los que presentan mayor a 50%".



Es preciso mencionar que en el Valle del Cauca actualmente rige el toque de queda en 40 municipios, entre la 1:00 a.m. y las 5:00 a.m. La medida transitoria, que rige hasta el 31 de mayo de 2021, será sometida a modificaciones para atender las directrices del Gobierno nacional.



En cuanto a Cali, el alcalde Jorge Iván Ospina afirmó que este miércoles estarán anunciando cuáles serán las medidas que se tomarán para frenar el avance de la pandemia.



Por su parte, Miyerlandi Torres, secretaria de Salud Municipal, anunció que Cali recibirá 50.000 nuevas vacunas contra la covid-19, destinadas para los mayores de 75 años.



Serán entregados a las IPS vacunadoras con el objetivo de continuar el proceso de inmunización que se ha desarrollado en Cali y de conformidad con las directrices del Ministerio de Salud y Protección Social.

Covid-19 en Colombia

A nivel nacional Minsalud dio cuenta en su informe diario que se confirmaron 5.986 casos nuevos, que elevan la cifra general a 2'353.210 personas contagiadas.



Para detectar estos casos, el Instituto Nacional de Salud, INS, y los otros entes de salud tuvieron que procesar que 43.650 pruebas: 21.004 PCR y 22.646 de antígenos.



Es preciso mencionar que de la cifra total, 38.307 casos se encuentran activos, mientras que 2'244.522 han logrado superar la enfermedad.



Con respecto a los fallecidos, el Ministerio de Salud indicó que se presentaron 120, de los cuales 102 pertenecen a días anteriores. Así pues, Colombia queda con 62.394 decesos por el nuevo coronavirus desde el inicio de la pandemia.

2'739.249 personas han muerto por enfermedades asociadas al de covid-19 a nivel mundial, según los datos de la OMS.