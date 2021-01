Facebook ganó en el año de la pandemia más de 11 mil millones de dólares

angela marcela alvarez

Facebook facturó más de 28.000 millones de dólares, esencialmente por publicidad, en el último trimestre de 2020, y tuvo una ganancia neta de 11.220 millones de dólares, 53% más que en igual período del año pasado, por la explosión del uso de redes sociales durante la pandemia.



El número de usuarios aumentó incluso más durante las fiestas. Pero la empresa prevé "vientos contrarios" este año a causa del aumento de la confidencialidad de datos en los aparatos de la marca Apple, según un comunicado publicado el miércoles.



Más del 53% de los habitantes del planeta poseen una cuenta en una red social, una cifra en aumento en 2020, marcado por una explosión de la actividad digital debido a la pandemia, indicó el miércoles un informe.



El número de usuarios aumentó un 13% en un año, hasta 4.200 millones, según la agencia We Are Social, que publica cada año este estudio, en asociación con el especialista de redes sociales Hootsuite.



Cada "socionauta" utiliza un promedio de 8 redes sociales, pero la primera es sin duda Facebook, con 2.700 millones de usuarios en el tercer trimestre de 2020. Su audiencia no obstante envejece.



Por otro lado, el número de internautas se disparó un 7,3% en 2020 y alcanzó 4.700 millones de personas, una cifra que varía según las fuentes entre 4.000 y 5.000 millones.



En el mundo, los internautas se conectan de media 6 horas y 54 minutos al día. Pasan 2h25 en las redes sociales, comparado con un promedio de 3h24 viendo la televisión.



En la lista de sitios más visitados, Google y su filial Youtube ocupan los dos primeros lugares.



Según el informe, el mercado global de la publicidad en línea se elevó a 355.600 millones de dólares (+6,5% anual), de los cuales 152.700 millones se concentran en los motores de búsqueda y 97.700 millones en las redes sociales.