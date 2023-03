¿Cómo prepararse para un sismo? Apps y recomendaciones para mantener la calma en una situación extrema

Contrario a lo que sugiere Gustavo Cerati en la popular canción: “Despiértame cuando pase el temblor”, lo más prudente, como recomiendan los expertos en gestión de riesgos, es mantenerse preparado para un eventual sismo y, cuando ocurra, tener claro cómo protegerse y conservar la seguridad propia y del grupo familiar.



La geografía de Colombia es sísmicamente activa, debido a que se encuentra en la interacción de cuatro placas tectónicas (la Suramericana, la del Caribe, de Nazca y los Cocos). De hecho, pueden registrarse hasta 2000 temblores al mes, por lo que en todo el territorio las personas deben estar alerta ante eventos sísmicos de baja o alta magnitud, como el que ocurrió la madrugada de ayer, a las 4:18 a.m., en inmediaciones del municipio de Los Santos (Santander).



Según confirmación del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el sismo tuvo una magnitud de 5,9 en la escala de Richter, es decir, de intensidad leve en su epicentro. No obstante, la onda expansiva alcanzó a 22 departamentos, incluyendo el Valle del Cauca, donde fue apenas sentido.

Por otro lado, la entidad geológica, aclaró que esta zona de Santander es reconocida por su constante actividad sísmica, dado que allí se encuentra el Nido Sísmico de Bucaramanga.



Pero, a pesar de esto, según un informe del Ministerio de Salud publicado en 2021, la zona de amenaza sísmica más alta, “definida como aquellas regiones donde los temblores son muy fuertes”, es del 95% en los departamentos de Huila, Chocó, Valle del Cauca, Nariño, Risaralda, Cauca y Quindío. Esto quiere decir que, en Cali, los ciudadanos no pueden quedarse dormidos en medidas de protección.

Notificación de alerta temprana

De modo que nunca están demás las ayudas tecnológicas al momento de reaccionar ante un sismo, algo que comprobaron millones de colombianos ayer, pocos segundos después del sismo en Los Santos, cuando el sistema de Alerta de Terremoto de sus celulares Android, los despertó, notificándoles que estaba ocurriendo un sismo de 4.5 de magnitud o superior, en un lugar cercano a su ubicación.



Aunque muchos pensaron que se trataba de la predicción de un temblor, evento natural imposible de predecir, en realidad, se trató de un sistema de alertas tempranas de terremoto, que desde el año 2020 implementó Google a los dispositivos móviles con tecnología Android.



John Makario Londoño Bonilla, director de geoamenazas del SGC, aclara que este sistema “no es una predicción del sismo, lo que hace Google es utilizar una tecnología que poseen los celulares, el acelerómetro, que funciona según un algoritmo de inteligencia artificial para detectar al tiempo cuando muchos celulares registran un movimiento, asumiendo que se trata de un sismo y activando un alerta a los usuarios”.



Pero, “en ningún momento Google hace una predicción, todo se activa después de que ocurre un sismo, lo que algunos no evidencian es que como las ondas del sismo tardan en expandirse y llegar a otros lugares más lejanos de su epicentro, entonces las personas pueden enterarse antes, debido a que la velocidad en que viaja la información es superior a la onda sísmica”, agrega el experto del SGC.

Aplicaciones

Los teléfonos móviles tienen acelerómetros muy pequeños que pueden detectar vibraciones y velocidad, señales que en masa indican que podría estar produciéndose un sismo. Imagen: 123RF

Para lograr adelantarse a la onda sísmica, Google creó el sistema Shake Alert, que consta una red de 1675 sensores sísmicos para detectar temblores y terremotos, analizando datos que registran los más de 2000 millones de teléfonos Android de todo el mundo, para determinar la ubicación y la magnitud del evento sísmico. En la práctica, cada celular es como un minisismógrafo. Y esos segundos de antelación, como señaló el gerente de seguridad de Android en Google en una entrevista del 2022, podrían mermar los desastres causados por sismos o terremotos incluso en un 50%.



Por otro lado, para Víctor Solano Franco, consultor en comunicación y reputación digital, “existen dos tipos de aplicaciones para emergencias, unas que proveen información y otras que aprovechan tecnologías actuales, como los acelerómetros, que están incorporados en muchos dispositivos móviles, y colocándolos en mesas o en el suelo, pueden captar los movimientos. Las aplicaciones de información, por su parte, rastrean datos que producen centros de investigación en todo el mundo, para actualizar continuamente sobre sismos”.



Por el momento, el sistema de alertas tempranas de Google solo está disponible para dispositivos Android, puede activarse de forma muy sencilla en la mayoría de marcas:



—Abrir el ícono de Configuración o Ajustes.

—Ir a la opción de Seguridad y privacidad.

—Activar la opción Alerta de terremoto.



En algunos dispositivos la aplicación se encuentra en Seguridad, también es posible usar el motor de búsqueda interno, escribiendo “terremoto”.

Para dispositivos con otros sistemas operativos, como el IOS de Apple, se pueden descargar aplicaciones como Skyalert, que en algunas ocasiones pueden enviar notificaciones de simulacros. También está disponible Earthquake Alerts Tracker, que recoge información de todo el mundo y avisa de los sismos con mayor magnitud.



Al respecto, Víctor Solano Franco advierte, “hay aplicaciones mentirosas, que aseguran predecir sismos, pero eso es imposible, aún no existe una tecnología de semejante capacidad”.



En este sentido, para el geólogo Jorge Meza, director del pregrado en Geología de la Universidad de Santander y coordinador técnico del Observatorio Sismológico del Nororiente Colombiano (OSNOC), “lo de Google es un regalo de la tecnología, esa alerta temprana nos puede otorgar unos segundos, incluso hasta minutos para prepararnos ante el evento. Es un sistema que funciona bien, por ejemplo, en el sismo de Los Santos emitió una alerta de magnitud creo que de 6.3, y realmente los sismógrafos del SGC confirmaron que era de 5.9, lo que me parece bastante acertado, porque en el caso de un sismo de mayor magnitud o un terremoto, lo que importa es el tiempo para uno protegerse y salir de las zonas de alto riesgo”.



No obstante, para Julio Fierro Morales, director general del SGC, “son comprensibles las alertas, pero en esa preocupación medra también la desinformación. Por eso, todos deben asumir estos eventos con seriedad y confirmar con la información oficial que brinda el Servicio Geológico Colombiano, donde monitoreamos todos los movimiento sísmicos y el volcanismo, desde más de 100 estaciones distribuidas en todo el país”.



Cabe recordar que desde Google insisten en que su sistema de alerta no es una competencia de los sistemas locales de detección y monitoreo, sino un complemento para ayudar a mejorar la reacción frente a estos eventos naturales.

Tecnología del SGC

Sismógrafos



En más de 100 estaciones de monitoreo, el Servicio Geológico Colombiano, cuenta con sismógrafos, equipos que detectan el movimiento del subsuelo en tiempo real.



Están ubicados en zonas estratégicas del país para mantener control de la actividad sísmica.



Acelerógrafos



Son unos sensores que complementan el registro del sismógrafo, pero en este caso, estos dispositivos miden la aceleración de la onda sísmica, algo parecido a la velocidad con que se va ampliando en el territorio.

A partir de estas dos herramientas se puede determinar dónde fue el epicentro del sismo, su profundidad y magnitud.



Los boletines del SGC se pueden consultar en su sitio web y redes oficiales: @sgcol