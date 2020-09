Apple presenta dos nuevos iPads y Apple Watch, vea los detalles

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Apple presentó este martes cuatro nuevos productos: su nuevo reloj de alta gama, el Apple Watch 6; una versión más económica denominada Apple Watch SE y dos tablets: un nuevo iPad de octava generación y una iPad Air que se asemeja bastante al iPad Pro que lanzó hace unos meses.



Tim Cook, CEO de la compañía, hizo la presentación de sus nuevos productos en un evento por streaming al que llamó 'El tiempo vuela', desde su sede en Cupertino, California.



De acuerdo con la presentación, los precios comienzan en US$ 599 para el iPad Air y de 399 para el iPad de octava generación. Por su parte, el iPad Pro con una pantalla más grande, comienza en US$ 799.

El iPad de octava generación, de 10,2 pulgadas, que es compatible con el Apple Pencil y también tiene teclado. El sistema reconoce escritura y figuras y las digitaliza. Integra A12, que ofrece un desempeño un 40 por ciento mejor que el antecesor.



iPad Air



En cuanto al nuevo iPad Air, que se parece bastante al iPad Pro, tiene un display de Liquid Retina con resolución de 2360x1640. Cuenta con Touch ID integrado al botón de encendido y un pequeño lector de huellas.



Además, integra chip A14 Bionic, el primer procesador de cinco nanómetros que, gracias a su diseño, permite incluir 11.800 millones de transistores en este chip, que presenta un nuevo diseño de 6 núcleos para un aumento del 40% en el rendimiento de la CPU.



Apple Watch 6



En relación al Apple Watch 6, se conoció que permitirá medir el nivel de saturación de oxígeno en sangre en apenas 15 segundos. Este nuevo indicador es muy importante y ya está disponible en otros relojes inteligentes disponibles en el mercado.



El nuevo reloj permite añadir nuevas estéticas al reloj, entre las cuales se incluyen memojis personalizados. En cuanto al diseño, también se añaden nuevas correas y es un 20% más rápido que la versión anterior.



Apple Watch SE



Por último, la compañía presentó el Apple Watch SE, un reloj inteligente más económico que se comercializará a partir de USD 279. Los dos modelos nuevos de Apple Watch se pueden pedir a partir de hoy y estarán disponibles desde este viernes.

El modelo tiene muchas de las características del Apple Watch 3, incluida la detección de caídas, la brújula y una carcasa que es resistente al agua y se puede usar mientras se nada. También incluye configuración familiar, monitoreo del sueño y otras características que también se incluyen en el nuevo Apple Watch Series 6 . El reloj integra el chip S5, que según Apple permitirá un rendimiento hasta dos veces superior que el que ofrece Serie 3.



Fitness +



Además de sus nuevos equipos, Apple presentó un nuevo servicio para Apple Watch llamado Fitness Plus.



Se trata de un servicio de suscripción para entrenamientos virtuales de yoga, ciclismo, ejercicios de fuerza, etc y otras opciones para monitorear el estado físico.



Cuesta USD 9,99 por mes o USD 79,99 por año. Se puede adquirir en un paquete con otros servicios de suscripción de Apple, como Apple Music, News Plus y TV Plus.