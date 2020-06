Cuarentena en soltería: ¿cómo volver a ligar, sin contagiar?

Jhon Edward Montenegro Jimenez

El sexting permite que la pareja explore y encuentre novedades en el vínculo erótico. También permite fortalecer la complicidad, creatividad y deseo en pareja y posibilita encuentros eróticos a parejas que están a distancia, para que no se apague la llama.

En tiempos de pandemia y de aislamiento social hay un temor entre los solteros o entusados a quedarse sin pareja, pero que no cunda el pánico, la conquista también está de reinvención y psicólogos y sexólogos tienen una serie de consejos para poner en práctica y no morir en el intento de conocer gente nueva o de tener una relación a prueba de covid.



Cupido se ha reinventado por completo, y en tiempos de coronavirus, tira sus dardos a través de la tecnología y une a personas con intereses similares a través de aplicaciones de citas y con herramientas como las videollamadas, los encuentros y las cenas virtuales.



Por estos días en que la salud se ve comprometida con el contacto físico, apps como Tinder son la manera más segura de conocer a alguien y concertar una cita. Mónica y Diego se conocieron a través de dicha app y luego acordaron una cena virtual a través de Houseparty, otra app, con velas y un ambiente absolutamente romántico. Incluso, cada uno se preparó una exquisita cena y compartieron el momento con la misma expectativa y ansiedad que en un encuentro cara a cara.



En Meetic proponen una veintena de preguntas para que los usuarios aprovechen el confinamiento para conocerse mejor como, por ejemplo, “¿A dónde viajaste por última vez?”, “¿Estás leyendo algo interesante?”, o “¿Con quién de tu familia tienes más confianza?”.



Ana, usuaria de estas apps de citas, dice que la esperanza es “verse cuando la cuarentena termine”. Pedro, otro usuario, comenta que “las conversaciones son más aburridas, porque hay menos cosas que contar, un ‘¿qué tal tu día?’ puede tener la misma respuesta en distintas conversaciones, ya que todos estamos pasando su día en casa, haciendo prácticamente las mismas cosas: teletrabajo, picnics casuales, series de TV, juegos de mesa”.

Lea también: ¿Sexo con tapabocas?, la alerta de Harvard para la 'nueva normalidad' en la cama



Aún así, dichas citas virtuales a través de redes sociales o apps durante la cuarentena, chatear, enviar mensajes o incluso realizar videollamadas telefónicas, es de mucha ayuda para los solteros, según el sexólogo Ezequiel López Peralta, “para compartir la soledad, tener una ilusión y a levantar el ánimo”.



“En este momento tengo varios solteros desesperados en consulta y gente cercana que está en dicha situación, por un lado quieren estar con alguien, sienten muchas ganas de conocer gente, pero por otro, saben que, desde la racionalidad, no deberían, por salud. Tengo usuarios de Tinder y de Bumble, que añoran pasar a una segunda fase, después del acercamiento y la charla. Pero pensar en sexo seguro, en tiempos de covid-19 es ridículo, ni con el tapabocas puesto tenés”, por eso recomienda mejorar la autoestimulación y recurrir al sexo virtual, este último, dice, aumentó un 30 % con el aislamiento.



“Es una práctica que hay que profundizar como una forma de masturbación más excitante y fortalecida por la tecnología. Puede ser una manera de conocerte con alguien en la virtualidad hasta que llegue el momento más seguro de estar en una situación ya física”, agrega el sexólogo.



La psicóloga Paula Dávila propone a quienes están en plan de conquista, pese al covid “buscar redes sociales o apps cuyos usuarios se ajusten a sus intereses de vida, descartar las que no; conocerse a través de la charla y el juego de seducción virtual y posponer el encuentro físico para cuando no haya riesgo de contagio”.



Según estudios, el aislamiento y la virtualidad obligan a las personas a dejar de lado lo físico y conectarse con otros aspectos de la persona que se está conociendo al otro lado de la pantalla. Según los expertos, concentrarse en las palabras, en los mensajes, lleva a relaciones más significativas. Expertos en apps recomiendan, aún en tiempos antes del covid, a las potenciales parejas tener un periodo de conversación virtual antes de conocerse en persona.

Apps Cupido



Tinder: permite que los usuarios más cercanos puedan conectarse con usted si así lo aprueba. En caso de coincidencia, puede iniciar una conversación con la persona de su gusto a través de un chat privado. La función Pasaporte permite hacer match con extranjeros.



Bumble: esta app permite ligar, buscar pareja y hacer amigos, pero las mujeres siempre dan el primer paso. Las mujeres disponen de 24 horas para iniciar un chat y los hombres 24 horas para responder.

Happn: cuenta con una muy buena geolocalización y se actualiza en tiempo real. Se puede sincronizar con Instagram y Spotify.



Badoo: permite elegir e iniciar un chat privado. Tiene funciones básicas libres, el resto son pagando.



Meetic: después de pagar, debe formar parte de la comunidad en su página web. El sistema funciona a través de flechazos, si se gustan ambos van a un chat privado.