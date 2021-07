El sol, fuente de bienestar

Valentina Rosero Moreno

El aislamiento preventivo por la pandemia del Covid-19 y las condiciones de orden público, e incluso prolongados periodos de hospitalizaciones por el nuevo coronavirus u otras patologías, han ocasionado que muchas personas hayan disminuido su exposición al sol, lo que se refleja no solo en el color del rostro y de la piel en general, sino en el estado de salud y el bienestar emocional.



El sol, como lo sabemos hace tiempo, es fuente de vida y de salud. Pero, ¿cómo actúa en nuestro organismo? ¿Cómo nos beneficia a nivel físico y mental? ¿Cuánta exposición a la luz solar debemos tener en la semana y bajo qué precauciones?.



Especialistas de diversas disciplinas consultados por El País nos ayudan a resolver estos interrogantes.

Vitamina D para las defenzas

La comunidad médica ha exhortado a fortalecer el sistema inmunológico y para ello la Vitamina D tiene un papel vital. De hecho, por algunas condiciones, como la edad o ciertas enfermedades, se necesitan suplementos de esta vitamina.



En Colombia ya hay innovaciones que permiten ingerir concentraciones de 100.000 UI (Unidades Internacionales) de alta adherencia, con lo que puede bastar una toma cada tres meses para garantizar un sistema inmunitario fuerte. Una posible dosis para obtener rápidos incrementos en los niveles plasmáticos de Vitamina D podría oscilar entre lo 5000 y 10.000 UI al día. O 50.000 a 100.000 UI en la semana.



Favorece la alimentación

La nutricionista Sandra Alfaro nos recuerda que el sol ayuda a la fotosíntesis, ese proceso metabólico por el cual se genera todo lo verde del planeta: verduras, frutas y plantas que nos alimentan, no solo a los seres humanos sino a los animales. “Si no hubiera sol, no existiría la cadena alimenticia, no tendríamos alimentos”, comenta esta profesional del Centro Médico Imbanaco.

Fortalece el sistema inmune

El astro rey es importante para la formación de la Vitamina D, de ahí que a esta se le llame la Vitamina del Sol, pues el 70 % de ella se forma gracias a la luz solar.



“Se necesitan tan solo diez minutos diarios de exposición al sol en un

5 % del área corporal para mantener activa la Vitamina D, o sea, que bastaría exponer los brazos y las piernas durante este tiempo para conseguirlo”, señala el dermatólogo Carlos De la Roche.



El doctor José León Higuera, a su turno, explica que la Vitamina D se une a algunos receptores que están en las células que son fundamentales para el sistema inmunológico. Dentro de ellas están las dentríticas, los macrófagos y los linfocitos T. “Esos tres tipos de células son claves al momento de mejorar nuestro sistema inmunológico”, manifiesta.



La nutricionista Alfaro agrega que la vitamina D contribuye para que los linfocitos T se activen y maten células infectadas, por eso hace que el sistema inmune esté muy regulado. “En esta pandemia del coronavirus nos ayudará muchísimo tener bien los niveles de Vitamina D, porque podríamos acabar con el virus cuando llega al pulmón y también matar las células infectadas. Si las células linfocitos T matan a todas las que están infectadas no va a haber inflamación en el pulmón, porque esta se produce cuando quedan algunas células con infección. Entonces, podríamos decir que, a nivel nutricional, la Vitamina D nos ayuda a mediar la inflamación en ese sentido”, concluye.



Tal como lo precisa de manera sencilla el doctor Marín: la vitamina D ayuda a incrementar las defensas de nuestro cuerpo, ya que aumenta los neutrófilos y linfocitos que son glóbulos blancos, defensores de nuestro organismo.

Gran aliado desde que somos bebés

A los dos o tres días de nacidos los infantes pueden ponerse amarillos de forma natural y para esto se advierte que reciban sol idealmente antes de las 9:00 o 10:00 de la mañana y después de 3:00 o 4:00 de la tarde, manifiesta el pediatra Eder Villamarín, de la Clínica Nuestra Señora del Rosario. Eso, sí, es importante establecer que ese color amarillo no vaya a ser ocasionado por alguna enfermedad de incompatibilidad de grupo sanguíneo o de RH. “En niños menores de 6 meses no se recomienda una exposición solar elevada, porque la piel es muy delicada y el sol puede generarles quemaduras de primer grado”, comenta el médico deportólogo José León Higuera, docente de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, FUCS.

Robustece el sistema óseo

L a Vitamina D ayuda a fijar el calcio en los huesos y este es un micronutriente importante para evitar enfermedades óseas y descalcificación, comenta el pediatra Eder Villamarín.



Con respecto al sistema óseo, complementa el doctor José León Higuera, lo que se ha demostrado es que cuanto más bajos niveles de Vitamina D tenga una persona, menos cantidad de calcio es fijado por los huesos. Y esto favorece algunas enfermedades como la osteoporosis y la osteopenia.



“Unas concentraciones bajas de calcio de manera crónica se relacionan con una pérdida de la densidad mineral ósea”, explica la nutricionista Alfaro, por ende, habrá mayor riesgo de fracturas, especialmente en el adulto mayor.



La Vitamina D es muy importante para el metabolismo óseo. Su presencia facilita la absorción intestinal del calcio y desempeña un papel fundamental durante el proceso de consolidación de las fracturas.

Ayuda a sanar patologías de la piel

“En algunas enfermedades de la piel el sol ayuda a su tratamiento, promoviendo la cicatrización, la epitalización (regeneración del epitelio o tejido) y la circulación. Por ejemplo, en la psoriasis, por un tiempo corto, ayuda a facilitar la cicatrización de las lesiones”, manifiesta la dermatóloga oncóloga María Bernarda Durango, docente de la Fundación Universitaria del Área Andina.



Sin embargo, esta profesional hace notar que el exceso de rayos solares sobre la piel es perjudicial, debido a que la radiación UV causa envejecimiento prematuro, ocasionando cáncer de piel. Por eso, se recomienda evitar el sol entre las 10:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Lea además: Nuevas marchas impulsarían la transmisión de covid-19, dicen expertos

Mejora el sueño

Tomar el sol varias veces a la semana puede ayudar a dormir mejor. El astro rey facilita la segregación de la melatonina, una hormona encargada de regular el ciclo sueño-vigilia, explica la página del Ministerio de Sanidad de España. Los niveles de melatonina en sangre aumentan durante la noche, contribuyendo a conciliar el sueño y disfrutar de un descanso reparador.



De acuerdo con el médico deportólogo León Higuera, la exposición solar posibilita que el cerebro entienda que estamos de día y la misma irradiación del sol permite tener mayores niveles de serotonina circulando en sangre. La serotonina es un neurotransmisor que está asociado al bienestar, puntualiza.

Contribuiría al control de algunos tipos de cáncer

Explica la nutricionista Sandra Alfaro que en el núcleo celular hay receptores de Vitamina D, a través de los cuales tiene la capacidad de regular la transcripción o replicación genética, la diferenciación y la muerte celular, entre otras funciones.



Gracias a la regulación del ciclo celular puede inhibir la proliferación celular, lo cual está relacionado con algunos cánceres como el de próstata, colon y mama.



Sin embargo, advierte la especialista, no es posible determinar una relación de causalidad, ya que hasta hoy se puede establecer que, en el origen del cáncer existe un proceso multifactorial y, por consiguiente, no se puede concluir ni establecer causalidad en una sola variable.

Disminuye el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2

La Vitamina D estimula en el páncreas la producción de insulina, porque regula el crecimiento celular en los islotes beta pancreáticos. Unas concentraciones bajas de vitamina D aumentan la probabilidad de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 y una hemoglobina glicolisada elevada.



La nutricionista Sandra Alfaro precisa que la Vitamina D contribuye a que no se desarrolle la diabetes mellitus tipo 2, porque interviene el mecanismo de la hemoglobina glicosilada, que es la que favorece esta enfermedad. “Es decir, favorece que el metabolismo de la glicemia esté regulado, que funcione correctamente”.

Regula los niveles de colesterol

Hay literatura variable respecto de la relación de la Vitamina D con el sistema de riesgo cardiovascular. Sin embargo, de acuerdo con el médico deportólogo José León Higuera, hay publicaciones en las que se ha establecido que aquellas personas que tienen bajos niveles de Vitamina D tienen los triglicéridos más altos.



Así que es importante activar la Vitamina D en nuestro organismo para buscar disminuir los niveles de triglicéridos.



El pediatra Eder Villamarín es de los que considera que “el sol disminuye enfermedades como el colesterol y algunas patologías respiratorias”.

Genera efectos antidepresivos

El sol da alegría, comenta el pediatra Villamarín, y esa alegría produce endorfinas, hormonas que son beneficiosas para el sistema inmunitario.

Además, dice, Villamarín, la luz solar disminuye los niveles de melatonina y ayuda a estar más despierto y alegre en el día, por lo tanto, genera un efecto antidepresivo, al aumentar la serotonina, que es beneficiosa para la salud y nuestro estado de ánimo.

Lea también: Secretaría de Salud pidió al Gobierno vacunar a mayores de 12 años en zonas rurales de Cali