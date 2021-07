Nuevas marchas impulsarían la transmisión de covid-19, dicen expertos

Álvaro José Carvajal Vidarte

Luego de que el Comité Nacional del Paro suspendiera temporalmente las protestas a mediados de junio, tras dos meses de manifestaciones, los organizadores anunciaron que saldrán nuevamente a las calles el próximo 20 de julio, lo que tiene en alerta a las autoridades sanitarias, que lo ven inoportuno ante el leve descenso de las cifras de covid-19 en el país.



“Nuevas marchas sin duda impulsan de manera significativa la dinámica de la transmisión viral, entonces no me parece nada oportuno”, señala Carlos Trillos, médico epidemiólogo y profesor de la Universidad del Rosario.



Así mismo, María Fernanda Gutiérrez, viróloga de la Universidad Javeriana, asegura que “esa aglomeración puede perjudicar el pico, es decir, puede ser que se mantenga arriba, dado que en este tipo de manifestaciones se aglomera mucha gente en un mismo lugar sin aforo controlado, así esté abierto o ventilado”.



A pesar de que el tercer pico de contagios del coronavirus, que comenzó a principios de marzo, tienda a bajar, los expertos insisten en continuar aplicando las normas de bioseguridad.



Además, el riesgo continúa en la medida en que se sigan propagando nuevas variantes de la enfermedad, dado que se transmiten más fácilmente y son mucho más contagiosas, como la variante delta. “En Colombia hay una gran posibilidad del pronto ingreso de la variante delta, sino es que ya ingresó, aunque aún no ha sido detectada, como lo muestra el último informe de vigilancia genómica del Instituto Nacional de Salud del 4 de julio. Esta es una variante que está golpeando a distintos países del mundo, incluyendo Latinoamérica. La tenemos cerca de nosotros, en Argentina, México, Chile, Brasil y Perú”, agregó Trillos.

Lea también: Lote con un millón de dosis de vacuna anticovid de Sinovac llegó este domingo a Colombia



Y es que esta nueva variante, descubierta en India a finales del año 2020, puso en riesgo el regreso de la normalidad en algunos países donde el pico de contagio ya se estaba superando, como el Reino Unido, donde la variante delta es la responsable de la mayoría de los nuevos casos de covid.



Un ejemplo de ello es Japón, donde el Gobierno acordó recuperar el estado de emergencia para Tokio a partir del próximo lunes y hasta el 22 de agosto, para impedir otro brote a nivel nacional por causa de las nuevas variantes del coronavirus.



La medida fue tomada en plenos Juegos Olímpicos, que podrían celebrarse sin público en los escenarios deportivos, debido al empeoramiento de la pandemia de covid-19.



En Cali el porcentaje de pacientes covid-19 que necesitan una UCI se mantiene en el 99 %. Al terminar la semana se llegaron a registrar 595 personas en UCI, una de las cifras más altas registradas durante la pandemia en la capital del Valle del Cauca, según reportó la Secretaría de Salud de Cali. Frente a este panorama, el país sigue luchando por salir totalmente del tercer pico, aun cuando se anuncien nuevas manifestaciones en las próximas semanas.

Puede leer: Cerca de 9 millones de colombianos tienen esquema de vacunación anticovid completo

Regreso a clases no genera aglomeraciones



Por su parte, el Gobierno Nacional dispuso que para este 15 de julio todas las instituciones educativas del país deben volver a clases presenciales, lo cual supone la reactivación de varios sectores sociales.



Según el gremio de maestros, Fecode, la medida hará que 19 millones de colombianos tengan que salir de sus casas, lo que generaría posibles aglomeraciones. Sin embargo, Gutiérrez considera que ese tipo de actividades no generan aglomeraciones.



Tal como lo propone el Ministerio de Educación, el regreso a la presencialidad escolar se está haciendo “con aforos controlados y con normas de bioseguridad establecidas que se están cumpliendo”.



Por eso, expertos como Trillos piden tener precauciones en el retorno a las actividades presenciales. Las instituciones deberán aplicar medidas de bioseguridad como el lavado de manos, el distanciamiento físico mínimo de un metro en las aulas, el uso correcto del tapabocas y la adecuada ventilación, como lo indican las directrices del Ministerio de Educación, en la directiva 05 del 17 de junio de 2021.



¿Cuándo cederán los contagios?

El peor momento en muertes y contagios desde que inició la pandemia en Colombia, que se dio en los últimos dos meses en medio del tercer pico, al parecer está empezando a ceder. Por lo menos así lo dejan ver los expertos con respecto a las cifras reportadas en los últimos días.



“Estamos en un ligero descenso, pero hay que tener mucha precaución, hay que ser muy cautos. No podemos concluir totalmente que esa tercera ola ya está bajando”, afirma Carlos Trillos, médico epidemiólogo y profesor de la Universidad del Rosario.



De acuerdo con el experto, el buen ritmo de vacunación, la reducción de aglomeraciones, y el incremento en el autocuidado y la prevención en los últimos días son los principales factores que explican la leve reducción de casos de covid-19.