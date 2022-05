"Voten por propuestas materializables y no por ilusiones demagógicas": presidente Duque

El presidente Iván Duque se refirió a la jornada electoral que se realizará el próximo domingo y pidió a los colombianos no solo asistir a los puestos de votación, sino también ejercer el derecho al voto pensando en "cuidar" la democracia.



Sin mencionar nombres, Duque aseguró que es importante que, en el momento de votar, las personas no se dejen llevar por todo lo que se ha propuesto durante la campaña electoral, sino que piensen en propuestas que sí se puedan cumplir.



"Acudan a las urnas y voten, voten bien, voten a conciencia, voten sin odio, sin resentimiento ni prejuicios, voten por ideas y no por ilusiones, voten por propuestas materializabes y no por ilusiones demagógicas que en muchos lugares del mundo se han convertido en esa especie de óxido que quieren carcomer las instituciones democráticas", mencionó el Mandatario.



Incluso, el presidente Duque hizo una reflexión sobre lo que significa la democracia para el país y pidió, a la hora de votar, se piense en que esta es necesario cuidarla.



"Estamos a días de una nueva gesta democrática. Al igual que la salud, cuando la tenemos no la preciamos, pero cuando la perdemos o la vemos amenazada, en ese momento queremos actuar a la ventolera", mencionó.



Finalmente, se refirió a los comentarios que durante la campaña electoral se han hecho sobre las Fuerzas Militares y dijo que "estas fuerzas nunca han estado metidas de política y nunca lo estarán. Estas fuerzas no se dejarán contagiar, como en otros países, del populismo y la demagogia".