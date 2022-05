Gobierno y Registraduría insisten en la auditoría de los softwares electorales

Frente a todas las contradicciones que han surgido frente a la contratación de la firma que iba auditar los softwares electorales para las elecciones presidenciales entre la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Gobierno Nacional, el registrador nacional, Alexander Vega Rocha, aseguró que la Registraduría y el Gobierno continúan insistiendo en la aplicación de la revisión del sistema electoral.



"El Gobierno va a insistir y la posición de la Registraduría es que exista la auditoría, el CNE tiene los recursos y puede existir una auditoría con posterioridad al proceso electoral, puede ser para la primera y segunda vuelta, la auditoría no es sólo el día de las elecciones, se puede revisar con posterioridad a todo el proceso electoral", expresó Vega.



Respecto a la posibilidad de hacer una auditoría forense, el registrador aseguró: “Es con posterioridad, muy a pesar de que no se haya contratado, se quieren dejar los recursos en el CNE, que se contrate una firma internacional para que revise con posterioridad como funcionó todo el proceso electoral. Muy a pesar de que pasen las elecciones, la auditoría se puede hacer revisando todo”.



Por su parte, el presidente del CNE, el magistrado César Augusto Abreo Méndez, aseguró que la auditoría podría hacerse pero esta ya no sería preventiva debido a que podría llegar a hacerse después de las elecciones, pero reiteró que actualmente a los softwares electorales se les han realizado auditorías.



“Esa auditoría internacional ya existe, porque es una auditoría externa que contrató la Registraduría que se llama Jahv Macgregor S.A.S, que nos dice la Procuraduría, fíjense que esa auditoría que van a contratar no tenga un objeto similar al que ya contrató la Registraduría, eso es lo que está mirando actualmente la comisión técnica de que es lo que podemos contratar”, expresó Abreo en declaraciones.



Frente a la posibilidad de que se realice la auditoría forense, el magistrado aseguró que se deberá revisar si Macgregor no tiene ese servicio para contratar otro.



“Las auditorías forenses se hacen posterior a las elecciones, vamos a mirar esa empresa Macgregor, dentro de su objeto social no tiene esa auditoría forense, si no la tiene, sí la podríamos contratar sin ningún inconveniente, de lo contrario no podríamos. Eso es lo que están mirando en el comité de contratación, atendiendo las recomendaciones de la Procuraduría y es que el objeto contractual no sea similar, porque podríamos estar incurriendo en un detrimento patrimonial del Estado”, expresó el presidente del CNE.



El magistrado aseguró que se tendrá que revisar el contrato con la empresa Macgregor, además reiteró que para el CNE es importante que los colombianos crean en la transparencia de los comicios presidenciales.