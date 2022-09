Video: Ministra de Minas se disculpó luego de controversial rabieta en una rueda de prensa 

La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, se disculpó con los periodistas luego de la polémica rabieta que protagonizó cuando abandonó una rueda de prensa en Cartagena porque, al parecer, no le gustó cómo se estaba llevando a cabo la actividad.



Vélez, quien se disgustó porque le hicieron "como 50 preguntas", en su llegada a un evento en Cali se refirió a la controversial pataleta que hizo y no solo explicó qué había ocurrido, sino que además, ofreció disculpas a los comunicadores que asistieron a una nueva rueda de prensa a la que la Ministra asistió.



​Antes de contestar las preguntas que le iban a hacer en el evento en Cali, la Ministra aseguró que había abandonado abruptamente la rueda de prensa de Cartagena porque estaba estaba desorganizada y, además, porque la estaban interrogando todos los periodistas al miento tiempo.



Según recalcó Vélez, otra de las razones por las que se fue del evento sin terminar de atender a los medios fue que tenía el tiempo corriendo en su contra porque no solo debía asistir a una reunión con la embajada de Suecia, sino que también le tocaba viajar a la capital del Valle.



"Lo primero es excusarme con sus compañeras y compañeros periodistas del Caribe colombiano. Estaba en un congreso en Cartagena y en medio de que la rueda de prensa fue un poco desordenada y los periodistas hablaron todos a la vez, yo tenía un compromiso con la embajada de Suecia y después tenía que viajar a Cali y salí apresuradamente. Me disculpo, pude haberlo hecho mejor y espero seguir aprendiendo en este camino", puntualizó la ministra Vélez.

“Me disculpó con los medios, pude haberlo hecho mejor y espero seguir aprendiendo en este camino”: Ministra de Minas y Energía @MinEnergiaCo @IreneVelezT Irene Vélez tras suceso en Cartagena con medios de comunicación. pic.twitter.com/vkH9BPuMxW — Sebastián Bedoya (@BedoyaWeb) September 2, 2022

¿Cómo ocurrió la polémica rabieta?

La controversia se presentó durante la apertura del Congreso Nacional de Minería, en el hotel Hilton de Cartagena, donde se debate sobre la transición energética y se analiza el futuro de este sector en Colombia.



En medio de la rueda de prensa, un comunicador le preguntó a la Ministra por un discurso en el que habría comparado la gran minería con la minería informal. Además, cuestionó si las garantías son las mismas para ambas clases de minería.



Ante esto, Vélez aseguró: “son como 50 preguntas en una”. La tensión empeoró cuando otra periodista trató de intervenir. La Ministra reaccionó subiendo el tono ante los periodistas: “Me dejas hablar, por favor. Gracias. Si no, no puedo responder”.



Después de que la comunicadora solicitara que le respondiera una pregunta previa, Vélez, con molestia, dijo: “Entonces esto se acaba aquí. Muchas gracias a los que alcanzaron a escuchar”. Y abandonó la rueda de prensa.