Presidente Petro reitera compromiso de entregar predios de la SAE a comunidades

En el Salón Gobelinos de la Casa de Nariño, el presidente de la República, Gustavo Petro, continuó posesionando a funcionarios de su Gobierno.



Se posesionaron: Luis Guillermo Pérez, superintendente de Subsidio Familiar; Luis Eduardo Llinas Chica, director General de la Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero (UIAF); José Daniel Rojas Medellín, director de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).



También fueron posesionados Germán Gómez, consejero para Información y Prensa; Roberto Andrés Idarraga, secretario de Transparencia; Jorge Iván Bula, director de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) y Roosevelt Rodríguez, superintendente de Notariado y Registro.



Durante el encuentro, el presidente reiteró su compromiso de entregarle a las comunidades los predios de la SAE, particularmente a quienes se ven afectados por la ola invernal en los próximos meses.



“Se va a configurar la posibilidad de que los bienes de extinción de dominio de los narcotraficantes en su doble faceta, los ya extinguidos y los que están en proceso de extinción, pasen a la economía popular”, explicó Petro.



El presidente reiteró: “Ahora sí van a haber argumentos en contra, cuando pasaban a los amigos de los senadores no había argumentos en contra, cuando pasaban a los senadores no había argumentos en contra, a los testaferros, pero ahora que se los vamos a entregar a los campesinos, a las mujeres, ahí sí van a surgir argumentos”.



El Presidente aseguró que son aproximadamente $22 billones representados en terrenos, además afirmó que acciones como estas hacen parte de la reforma agraria reiterando que esta será más amplia e incluirá más hectáreas.



“Se trata que cerca de $22 billones pasen a la economía popular. Hay que ponerle pecho a la brisa y lograr que los bienes conseguidos ilícitamente pasen a la gente del pueblo colombiano, no es cualquier cantidad, son $22 billones más o menos valorados, ahí está el inicio de la reforma agraria”, explicó Petro.



Y concluyó Petro: “Ahí los predios rurales que estén en zonas de emergencia climática y cada vez los vamos a ver más y más, porque ya se acabó la tregua; la tregua solo estuvo fue para que pudiéramos posicionarnos, pero ahora si viene la verdad de la verdad en todo el país”.



Las declaraciones del Presidente se dan en medio de la toma de predios privados que han realizado comunidades indígenas y campesinas en diferentes regiones del país.