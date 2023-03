Luego de la polémica por la salida de tres ministros del Gobierno Petro, internautas revivieron la entrevista que le hizo Juanpis González al exministro de Educación Alejandro Gaviria cuando aún era precandidato presidencial por la Coalición Centro Esperanza.



Durante el diálogo con Juanpis el 23 de noviembre de 2021, Gaviria dio su opinión sobre lo que podría pasar en el primer año del Gobierno de Gustavo Petro. Para sorpresa de muchos, varias situaciones mencionadas por el economista ahora se estarían cumpliendo.

La predicción de Alejandro Gaviria sobre el gobierno de @petrogustavo resultó sorprendentemente acertada: el gabinete se empieza a desmoronar por falta de cohesión. Lo que nadie anticipó es que él sería parte de ese vaticinio. Mal presagio…pic.twitter.com/T7b0khdZ3q — Cambio Radical (@PCambioRadical) February 28, 2023

En el fragmento de video, Gaviria empieza diciendo: “Yo le puedo describir cómo va a ser el Gobierno de Petro ¿Quiere que se lo explique?”, a lo que Juanpis le responde: “A mí no, a mí me vale huevo” y le señala la cámara.



Lea además: "No siga imponiendo sus reformas a la fuerza": dura réplica de la oposición al presidente Petro



“El primer año él nombra un buen gabinete de unidad nacional, no lo logra cohesionar, pasan seis u ocho meses y no pasa mucho, se le desbarata el Gobierno", explica. Paradójicamente, esto parece coincidir con el primer remezón que tuvo el gabinete ministerial de Petro y en el que salió el mismo Alejandro Gaviria.



Y continúa: "Petro comienza a tuitear como loco y básicamente, ese es el conflicto que se crea de manera permanente y la agenda del país girando alrededor del Twitter de Petro y no se hace nada”. Cabe recordar que en los últimos días, el Presidente ha sido blanco de múltiples críticas por su uso de esta red social.



Finalmente, en la entrevista, la conclusión de Gaviria es: “Yo dije hace poco que me daba más miedo la inacción que la acción en un Gobierno de Petro”.



En redes sociales, este video ha causado diversidad de reacciones.

"Alejandro Gaviria es un viajero en el tiempo y no lo sabíamos", “más acertado que Nostradamus", son algunos de los comentarios de los internautas.