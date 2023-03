"El país se merece un debate claro y con argumentos sobre las reformas que hoy impulsa el gobierno. Con preocupación vemos que no está siendo así", fue el mensaje de la oposición, en respuesta a la alocución presidencial.



A las 7:00 p.m. de este martes, el senador del Centro Democrático Miguel Uribe hizo uso del derecho a la réplica que tiene la oposición en respuesta a la alocución que hizo el presidente Gustavo Petro en la noche del lunes.



Durante su intervención, el congresista estuvo acompañado por el representante a la Cámara por el Valle del Cauca Christian Garcés y el senador Ciro Ramírez, también del partido Centro Democrático.



Además de pedir al Gobierno un debate claro sobre el paquete de reformas que se tramita en el Congreso, Uribe aseguró que estos proyectos "se han justificado sobre premisas falsas".



Las principales críticas de la oposición fueron en contra de la controvertida reforma a la salud, que calificó como "de vida o muerte". "Si seguimos por el camino propuesto por el Presidente, pasaríamos de tener un derecho garantizado a que nuestra salud dependa de entidades públicas ineficientes y costosas a cargo de la política tradicional", dijo el Senador.



Según el mensaje de la oposición, con la propuesta del Gobierno, "acabará la libertad para escoger EPS, médicos o centros de atención. Quedaremos amarrados a un monopolio estatal", sostuvo Uribe.



“Queremos cambios para mejorar, pero no estamos dispuestos a aceptar la destrucción de los logros del sistema actual. Acabar con estos logros implica acabar con este derecho”, agregó.



Así, propuso tres medidas para mejorar la situación de la salud en el país: mejorar las condiciones laborales del personal de la salud, fortalecer la atención preventiva y el servicio en zonas rurales y proteger el dinero destinado a la salud para que no dependa exclusivamente del Estado y se vea expuesto a la intriga política y la corrupción.



Por otro lado, el líder opositor lanzó varios reparos a la reforma pensional, pues, según él, "tal y como esta planteada, el ahorro de los trabajadores pasará a ser la caja menor del Gobierno y los jóvenes perderán para siempre la posibilidad de pensionarse".



"Frente a las condiciones laborales de los trabajadores, nosotros queremos una economía fraterna y no de odio de clases. Para eso se requiere un balance entre la calidad de vida de los trabajadores y las condiciones realistas de las empresas para generar empleo", señaló.



Finalmente, pidieron al presidente Petro "que no siga imponiendo sus reformas a la fuerza, que le dé el tiempo suficiente al país para el análisis y el debate público y que incluya en estas discusiones a las organizaciones sociales, gremiales y ciudadanas sin silenciar a las voces inconformes".



Cabe recordar que en su alocución, Petro aseguró que comparte "plenamente la libertad de opiniones. Las reformas necesitan debate en la sociedad, consenso en el Gobierno y, después de aprobadas por el Congreso y por la sociedad misma, necesitan mucha determinación para aplicarlas”.



En ese sentido, el Senador del Centro Democrático dijo que la oposición ha estado abierta "al diálogo propositivo y sincero para impulsar las iniciativas que atiendan los reclamos ciudadanos. Pero seguiremos oponiéndonos a aquellas que destruyen lo construido y harán que los

ciudadanos vuelvan a empezar de cero".