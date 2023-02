Partido Conservador no respaldará reforma a la salud, estas son sus 'líneas azules'

El directorio nacional conservador y la bancada de los congresistas ratificaron en la tarde de este martes que no acompañarán al presidente Gustavo Petro en su propuesta de reforma a la salud, tal y como está radicada, esto sin importar que hacen parte de la coalición de Gobierno.



El presidente del conservatismo, Efraín Cepeda, sostuvo que “la bancada del Partido Conservador reafirma su posición de no acompañar el trámite del proyecto a la reforma a la salud radicado por el Gobierno Nacional”, a la vez que precisó que “somos conscientes como Partido de la necesidad de una reforma al sistema salud, fundamentado en la protección y defensa del usuario”.



Según Cepeda, entre las que denominaron 'líneas azules', está que no “permitiremos la estatización y burocratización del sistema de salud; defenderemos la libre escogencia del usuario como sujeto fundamental de esta reforma; lucharemos por la dignificación laboral del talento humano en salud y no daremos un salto al vacío. La claridad del impacto fiscal es prioridad para el Partido Conservador”.



Lea aquí: Petro pide a Satena atender viajeros varados por suspensión de operaciones de Viva Air



Anunció además que estas bases conservadoras para la reforma a la salud las presentarán el miércoles a los partidos Liberal y La U, “con el fin de concretar una propuesta encaminada a fortalecer un sistema de salud que mejore la calidad de vida de todos colombianos”.



Ese precisamente fue el acuerdo al que llegaron el lunes, cuando se reunieron con el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño, donde acordaron que llevarán a una mesa de trabajo las reformas que consideran necesarios los tres partidos se le hagan al proyecto.



Cepeda aseguró que esperan que la ministra de Salud, Carolina Corcho, permita la deliberación entorno a la propuesta de reformar el proyecto tal y como se radicó, además indicó que le pidió al presidente Petro que Corcho tome una posición de concertación similar a la que tuvo el año pasado el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, cuando se tramitó la reforma tributaria.