En medio de la instalación de la Misión de Observación Internacional, el registrador nacional, Alexander Vega Rocha, aseguró que después de las elecciones presidenciales y concretado el proceso electoral, interpondrá acciones judiciales en contra del presidente del Senado, Juan Diego Gómez, según Vega, por los ataques a título personal que le ha realizado y por asegurar que ha habido un fraude electoral sin pruebas.



"Vemos que en nombre no del Congreso, sino a título personal, ha hecho esas aseveraciones indicando que hubo fraude electoral en Colombia sin presentar ninguna prueba. Después de que termine el proceso electoral ya tenemos todos documentado, denuncias de carácter penal después de que termine el certamen electoral", afirmó Vega a los medios de comunicación.



El registrador expresó que Gómez está actuando a título del legislativo cuando realmente son posiciones personales. "No sólo afectan la Registraduría, atacan el proceso electoral, la gran afectación es la perdida de confianza en el proceso electoral", afirmó Vega en declaraciones.



Durante su discurso en la instalación de la Misión, Vega manifestó que esos ataques realizados desde el Congreso jamás se habían visto en la historia de Colombia en contra de la misma institucionalidad.



"El presidente del Senado está alegando un fraude electoral inexistente desde la institucionalidad, eso nunca se había visto en el proceso electoral. Acá toda la institución salió a defender el proceso electoral, hasta las mismas organizaciones no gubernamentales lo hicieron, las mismas observaciones. Es una llamado porque es una particularidad que tiene este proceso, muy a pesar de eso hemos conservado la calma, la compostura", expresó Vega.



El registrador aseguró que están dispuestas todas las garantías para que se desarrollen las elecciones presidenciales, además destacó la labor del Gobierno Nacional frente al acompañamiento y las gestiones realizadas.



Finalmente, Vega terminó su discurso con la frase: "En la política se puede mentir, pero no engañar".