"Vamos a ganar": Gaviria confirma que sí estará en la consulta de la coalición Centro Esperanza

Alejandro Gaviria sí continuará siendo parte de la Coalición Centro Esperanza y, por ende, participará en la consulta para elegir a un solo candidato presidencial por el Centro que realizará la alianza política el próximo mes de marzo.



Así lo anunció el precandidato a través de sus redes sociales luego de que la agrupación política se pronunciara con relación a los ultimátum que la también precandidata Ingrid Betancourt realizó respecto a las decisiones que la Coalición debía tomar frente a algunos desacuerdos entre sus integrantes.



"Celebro que el documento recoja mis criterios y observaciones. Comparto los principios. Los he cumplido y los cumpliré. Participaré en la consulta de la Coalición Centro Esperanza en marzo. Vamos a ganar", escribió Gaviria en respuesta al comunicado de la alianza política.



Sin embargo, a pesar de que la Coalición planteó que sus integrantes deberán cumplir con una serie de lineamientos para mantener y/o recibir adhesiones, Gaviria aseguró que "no va a renunciar bajo ninguna circunstancia a los apoyos recibidos".

No voy a renunciar bajo ninguna circunstancia a los apoyos recibidos. — Alejandro Gaviria (@agaviriau) January 29, 2022

¿Qué dijo la Coalición?

La Coalición Centro Esperanza emitió un comunicado al mediodía de este sábado, plazo máximo dado por Betancourt, en el que la alianza aseguró que "en esta Coalición no existen jefaturas y esto hace más complejo alcanzar consensos".



Refiriéndose a los apoyos políticos recibidos por Alejandro Gaviria y a los ultimátum de Betancourt, la Coalición manifestó que aunque no comparten las adhesiones del exministro, tampoco están de acuerdo con que la precandidata por Verde Oxígeno haya ventilado los desacuerdos de la agrupación públicamente.



"La aceptación de uno de sus integrantes de apoyos por parte de dirigentes que han acompañado la agenda de Gobierno del presidente Duque, a la que nos oponemos con firmeza, es una equivocación que no compartimos y lamentamos. También fue desacertado ventilarla públicamente, sin discusión previa, como se había procedido en oportunidades anteriores", dice el comunicado.

​Cabe recordar que la Coalición de Centro se encontraba enfrentando una crisis debido a que hace unos días se desató una discusión porque el exministro Alejandro Gaviria aceptó la adhesión a su campaña de algunos políticos, como el cuestionado senador de Cambio Radical Germán Varón Cotrino.



Adhesiones que no fueron del agrado de Ingrid Betancourt, quien increpó a Gaviria por algunos apoyos políticos ligados a "la maquinaria" que ambos se comprometieron a rechazar cuando se unieron.



Gaviria, a su vez, la tildó de "hipócrita y oportunista" y la instó a revisar la lista del partido Alianza Verde a la que Betancourt le dio su respaldo: "¿Eso no es maquinaria?".