"Es decisión de Ingrid y Alejandro acompañarnos o no": Centro Esperanza

Luego de terminado el plazo dado por Ingrid Betancourt a la Coalición Centro Esperanza para que tomaran una decisión respecto a algunos desacuerdos entre sus integrantes, la agrupación política se pronunció y aseguró que "en esta Coalición no existen jefaturas y esto hace más complejo alcanzar consensos".



Refiriéndose a los apoyos políticos recibidos por Alejandro Gaviria y a los ultimátum de Betancourt, la Coalición manifestó que aunque no comparten las adhesiones del exministro, tampoco están de acuerdo con que la precandidata por Verde Oxígeno haya ventilado los desacuerdos de la agrupación públicamente.



"La aceptación de uno de sus integrantes de apoyos por parte de dirigentes que han acompañado la agenda de Gobierno del presidente Duque, a la que nos oponemos con firmeza, es una equivocación que no compartimos y lamentamos. También fue desacertado ventilarla públicamente, sin discusión previa, como se había procedido en oportunidades anteriores", dice un comunicado emitido por la Coalición.



Con relación a la advertencia de Betancourt de retirarse de la Coalición si esta no prohíbe las adhesiones de políticos vinculados a las "maquinarias" tradicionales, la alianza política determinó que su postura era establecer unos lineamientos para estas situaciones y que, por ende, será decisión de los dos precandidatos continuar o no en la agrupación.



De hecho, dentro de los lineamientos plantean que "no aceptamos adhesiones de congresistas que hayan hecho parte de los partidos declarados de gobierno a partir del 7 de agosto del 2018". Esto, luego de que Gaviria recibiera el apoyo de los senadores Germán Varón y Miguel Ángel Pinto.



Noticia en desarrollo...

Comunicado de la Coalición Centro Esperanza, 29 de enero de 2022



Cabe recordar que la crisis en la Coalición de Centro se desató esta semana luego de que uno de los candidatos de esa alianza, el exministro Alejandro Gaviria, aceptara la adhesión a su campaña de políticos como el cuestionado senador de Cambio Radical Germán Varón Cotrino.



Gaviria y Betancourt sostuvieron un altercado público el martes pasado, cuando ella lo increpó por algunos apoyos políticos ligados a "la maquinaria" que ambos se comprometieron a rechazar cuando se unieron.



Gaviria, a su vez, la tildó de "hipócrita y oportunista" y la instó a revisar la lista del partido Alianza Verde a la que Betancourt le dio su respaldo: "¿Eso no es maquinaria?".