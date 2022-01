Ultimátum de Ingrid Betancourt a la coalición Centro Esperanza será hasta hoy al mediodía

La precandidata presidencial de Verde Oxigeno, Íngrid Betancourt, le dio plazo a la coalición de la Centro Esperanza para tomar una decisión frente a los apoyos políticos que dependen de su permanencia en la agrupación política hasta el mediodía de este sábado 29 de enero.



“Decidí darle a la coalición Centro Esperanza hasta este sábado a las 12:00 del mediodía para saber si seguimos firmes frente a la corrupción que traen las maquinarias, pero no estoy contenta que les esté tomando tanto tiempo, porque es un asunto de principios y debería ser una decisión simple y que en 20 segundos podría tomarse”, afirmó Betancourt en un video.



La exsenadora expresó que es libre de dar sus declaraciones debido a que ha estado alejada de la política colombiana por muchos años, reiterando que no le debe nada a nadie y que no hace parte de las cadenas del sistema corrupto.



“¿Cómo acabar la corrupción? Tomando decisiones difíciles, pero guiados por muchos principios y no por intereses”, expresó la precandidata.

Ingrid anunció este jueves que se retiraría de la coalición Centro Esperanza si esta alianza política no prohíbe las adhesiones de políticos vinculados a las "maquinarias" tradicionales.



Aseguró que "ha pensado mucho" esta decisión y calificó esta situación como una "prueba de fuego" en su discurso de eliminar la corrupción y tener tolerancia cero con este delito.



"Si la coalición no toma la decisión de prohibir los apoyos de personas vinculadas con maquinarias que llevan a la corrupción, y si esta decisión no se toma este jueves, esta noche, con mucho dolor pero con el compromiso y la responsabilidad que tengo con la coalición y con los colombianos, me retiraré de esta", aseveró Betancourt.

La crisis en la Coalición de Centro se desató esta semana luego de que uno de los candidatos de esa alianza, el exministro Alejandro Gaviria, aceptara la adhesión a su campaña de políticos como el cuestionado senador de Cambio Radical Germán Varón Cotrino.



Gaviria y Betancourt sostuvieron un altercado público el martes pasado, cuando ella lo increpó por algunos apoyos políticos ligados a "la maquinaria" que ambos se comprometieron a rechazar cuando se unieron.



Gaviria, a su vez, la tildó de "hipócrita y oportunista" y la instó a revisar la lista del partido Alianza Verde a la que Betancourt le dio su respaldo: "¿Eso no es maquinaria?".