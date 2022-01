Ingrid Betancourt da un ultimátum y estudia renunciar a la coalición Centro Esperanza

Ingrid Betancourt se retiraría de la coalición Centro Esperanza si esta alianza política no prohíbe las adhesiones de políticos vinculados a las "maquinarias" tradicionales.



La actual candidata presidencial por el partido Verde Oxígeno dio a conocer su decisión en la tarde de este jueves, en una declaración a medios.



"Si la coalición no toma la decisión de prohibir los apoyos de personas vinculadas con maquinarias que llevan a la corrupción, y si esta decisión no se toma este jueves, esta noche, con mucho dolor pero con el compromiso y la responsabilidad que tengo con la coalición y con los colombianos, me retiraré de esta", aseveró Betancourt.



La también exsenadora expresó además que la coalición "debe unirse y decidir: ¿Está a favor de la corrupción? o en su contra. Esto es blanco o negro, en esto no puede haber zonas grises".



Aseguró que "ha pensado mucho" esta decisión y calificó esta situación como una "prueba de fuego" en su discurso de eliminar la corrupción y tener tolerancia cero con este delito.



"Sé que esta posición intransigente puede incomodar y que no será del agrado de muchos. Pero no busco que me quieran, sino que sepan como voy a actuar como su presidenta. Como lo he repetido muchas veces, la manera como se llega al poder define cómo se gobierna", justificó.



Aseguró que es una persona "libre" y no tiene deudas electorales, lo que le permite actuar de esta manera y ponerle un 'ultimátum' a su presencia en la coalición.



"No volví después de tanto esfuerzo para ceder ante la corrupción. Si la coalición sede a las presiones, será mas de lo mismo. ¿Cómo podemos prometer luchar contra la corrupción en el país si la aceptamos al interior de nuestra coalición?", indicó.

Recalcó que la alianza debe tomar hoy la decisión de prohibir las adhesiones de políticos ligados a las 'maquinarias' tradicionales y aseveró que se trata de una decisión "de principios".



"Si la coalición acepta que entren apoyos de las maquinarias que llevan a la corrupción, la coalición pierde su razón de ser", puntualizó.



La crisis en la coalición de centro se desató esta semana luego de que uno de los candidatos de esa alianza, el exministro Alejandro Gaviria, aceptara la adhesión a su campaña de políticos como el cuestionado senador de Cambio Radical Germán Varón Cotrino.



Gaviria y Betancourt sostuvieron un altercado público el martes pasado, cuando ella lo increpó por algunos apoyos políticos ligados a "la maquinaria" que ambos se comprometieron a rechazar cuando se unieron.



Gaviria, a su vez, la tildó de "hipócrita y oportunista" y la instó a revisar la lista del partido Alianza Verde a la que Betancourt le dio su respaldo: "¿Eso no es maquinaria?".