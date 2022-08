Una nueva puja: Elección de magistrados del CNE se enredó en el Congreso y fue aplazada

La puja política por integrar el nuevo Consejo Nacional Electoral no para. Aunque todo estaba previsto para que se diera este miércoles en el Congreso en pleno, diferencias políticas al interior de la coalición de gobierno echaron al traste la misma.



El Congreso de la República, en virtud de la Constitución Política, es el encargado de escoger a los nueve magistrados del Consejo Nacional Electoral, quienes además se encargan, como tribunal electoral, vigilar a los partidos políticos que fueron quienes los postularon para el cargo.



Para esta ocasión, según dijo el presidente del Senado, Roy Barreras, existe un acuerdo para presentar una plancha única entre todos los partidos, lo cual al parecer se rompió a última hora. Los acuerdos planteaban que el Pacto Histórico por ser partido mayoritario tendría tres cupos, los liberales 2, conservadores 1, Cambio Radical 1, La 1 y Centro Democrático 1.



Sin embargo desde el petrismo se quiso aprovechar que en las filas del liberalismo hay una gran disputa por uno de los cupos en el CNE, por lo cual quieren cambiar esa composición en donde ellos tengan cuatro magistraturas.



Para eso el Pacto Histórico habría llegado a un acuerdo con el Partido Conservador para lograr elegir un cuarto magistrado pero que llegaría con el apoyo de los azules, que son en la actualidad partido de gobierno.



En esta elección la coalición de izquierda no se fue unida, esto porque por un lado están los partidos de izquierda la UP-ADA-Mais-Colombia Humana, que tiene postulados a Álvaro Echeverry Londoño, Luis Carlos Erira, mientras que el Polo Democrático presentó una lista de cinco candidatos, en donde la principal opcionada es Alba Lucía Velásquez.



Pero con la alianza a que llegaron el Pacto con los conservadores dejaría por fuera a Velásquez. Los conservadores además ya reiteraron que su candidato será Alfonso Campo, quien viene de ser director de la Unidad Nacional de Protección.



La división en la coalición de gobierno además se dio porque en el liberalismo se enfrentaron dos de los postulados, Altus Baquero y Harry González, el primero quien estuvo a punto de no ser escogido como apto para la lista porque al parecer le faltaba experiencia como abogado y el segundo porque no tuvo el apoyo mayoritario del partido.



El otro caso que tuvo problemas es el del exrepresentante a la Cámara, Álvaro Hernán Prada, del partido Centro Democrático, a él la Corte Suprema le acaba de llamar a juicio por estar incurso en el mismo proceso que tiene el expresidente y exsenador Álvaro Uribe, por el presunto caso de manipulación de testigos.



El uribismo pese a ser oposición tendrá un cupo porque le alcanzarían los votos, el otro candidato del Centro Democrático es Diego Javier Osorio. Sin embargo se mantuvo con Prada como su aspirante.



Tras el aplazamiento de la elección de los magistrados, la senadora Paloma Valencia aseguró que “uno empieza a ver que esta coalición de gobierno le está pasando algo, ellos habían decido excluir al Centro Democrático porque no les gustaba nuestro candidato Alvaro Hernán Prada, pero resulta que no se pueden poner de acuerdo en los candidatos que componen la lista del gobierno, ahí se está mostrando las diferencias y el apetito burocrático de todos esos sectores”.



Por su parte el senador liberal Fabio Amín, sostuvo que “preocupa mucho no llegar a un acuerdo y enviarle un mensaje al país, nuestra disposición sigue siendo encontrar una gran lista única del Consejo Nacional Electoral, y la participación es por la distribución que tienen en el Senado y la Cámara, nosotros como liberales esperamos a tener dos espacios porque tenemos el mayor número de votos que queda de remante”.



Amín dijo que espera que esta no sea una crisis que lleve al traste a la coalición de gobierno, “confío que sean diferencias de partidos que esperan ganarse un espacio adicional en la conformación del CNE”.



Finalmente dijo que “esperamos llegar el martes con el acuerdo de lista única para lograr la participación de acuerdo al cuociente electoral de cada uno de los partidos en las plenarias”.