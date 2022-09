Tras su escándalo, Álex Flórez ofreció disculpas públicas por insultar y agredir a la Policía

Luego del lamentable hecho del 2 de septiembre, cuando el senador Álex Flórez insultó y agredió a unos policías y los empleados de un hotel en Cartagena que no le permitieron ingresar con una acompañante, Flórez ofreció disculpas públicas a las autoridades.



Frente a las instalaciones Policía Nacional de Cartagena y acompañado de los patrulleros, Flórez se dirigió a ellos y a la institución lamentando los hechos sucedidos en el hotel Caribe asegurando que los tragos no le permitieron ser consciente de los que estaba haciendo o diciendo.



“Presentar especiales disculpas a los 3 patrulleros, por las lamentables afirmaciones que yo he hecho en contra de ellos, de su honorabilidad, a sus familias y especialmente a la institución de la Policía Nacional”, afirmó el Senador.



Le puede interesar: Video: ¡No le sirvan más! El escandaloso show del senador Álex Flórez tras borrachera en Cartagena



Anteriormente, el Senador difundió un video en sus redes sociales admitiendo su problema con el alcohol, y que, a pesar de haber empezado un tratamiento, lo abandonó creyendo que podía superar la situación solo.



El incidente sucedió en la madrugada del viernes, cuando Álex Flórez, visiblemente embriagado, insultó a unos policías tratándolos de asesinos, violadores y maltratando a los empleados del hotel luego de prohibir el ingreso a un acompañante.



Por este suceso, la Procuraduría ya abrió un proceso de indagación preliminar contra el senador. Mientras el presidente del senado Roy Barreras propuso crear ley seca para los congresistas cuando se encuentren en sus labores.

Le presenté mis disculpas privadas y públicas a los patrulleros a los que irrespeté.

A la institución @PoliciaColombia reiterar mi respeto y gratitud por la labor que realizan día a día y mis condolencias por el vil asesinato de 7 policías el día de ayer en el Huila. pic.twitter.com/lRmBqzrSdW — Alex Flórez Hernández (@AlexFlorezH) September 4, 2022