Tramitarán moción de censura contra Canciller por polémica ausencia de Colombia en la OEA

La que sería la primer moción de censura contra un ministro del presidente Gustavo Petro, fue anunciada éste lunes por el partido de oposición, el Centro Democrático, en contra del canciller Álvaro Leyva Durán.



La sanción política que es la máxima que puede imponer el Congreso a un ministro, se tramitará porque en concepto del uribismo, Leyva fue quien no permitió que el gobierno colombiano participara en la sesión del Organización de Estados Americanos, OEA, en donde se condenó al dictador Daniel Ortega por sus acciones en contra del respeto de los derechos humanos.



Al respecto en un comunicado el uribismo señaló que “el Centro Democrático promoverá moción de censura al Canciller Álvaro Leyva. Al haber conocido que Álvaro Leyva, actual Canciller de la República, dio la orden a la Ministra Plenipotenciaria de ausentarse y no participar en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA para considerar la situación de Nicaragua y condenar las graves violaciones a los Derechos Humanos que allí se han cometido”.



Para el uribismo “la ausencia del delegado colombiano ante la OEA, por instrucción del canciller, reivindica las prácticas antidemocráticas y violaciones de derechos humanos que ha cometido la dictadura en

Nicaragua. A su vez, esta vergonzosa ausencia desconoce las violaciones a las libertades políticas y civiles que ha padecido la ciudadanía en ese país. Colombia debe ser seguir siendo un país garante de la democracia y la libertad en la región”.



Desde Cambio Radical también se hará un debate de control al canciller, en tal sentido el representante a la Cámara, Víctor Andrés Tovar, señaló que “cité a debate de control político al señor canciller de la República, doctor Álvaro Leyva Durán, a fin de que explique al Congreso y al país las razones por las cuales nuestro país se ausentó de la sesión de la OEA del día 12 de agosto, en la que se condenó a la dictadura de Nicaragua por el hostigamiento y las restricciones arbitrarias de organizaciones religiosas y de las voces críticas del gobierno y sus acciones".



Para Tovar, “es inadmisible que Colombia, donde nació la OEA en 1948 y que fue líder para la implementación de la Carta Democrática Interamericana, se esté alineando con un régimen dictatorial como el que controla a Nicaragua”.