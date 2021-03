Tercera reforma tributaria del Gobierno se presentaría después del 23 de marzo

Juan Felipe Delgado Rodriguez

A pesar de que se tiene previsto que las recomendaciones de la Comisión de Expertos de Beneficios Tributarios se conozcan a mitad de esta semana, está la posibilidad de que el articulado con el tercer proyecto fiscal de este Gobierno no se presente en el Congreso en estos días, sino en la semana del 23 de marzo.



La decisión se tomaría debido a que los equipos del Ministerio de Hacienda, que lidera Alberto Carrasquilla, como de Presidencia estarán esta semana en Barranquilla para atender compromisos en el marco de la Asamblea del BID que se hará en la capital del Atlántico entre el 17 y 21 de este mes.



Así, a la espera de que se conozcan los detalles del proyecto tributario, cabe destacar que ya se han ido conociendo algunas de las recomendaciones de los profesores que participaron en la Comisión.



Entre ellas están que más personas paguen el impuesto de renta en Colombia para que las tasas impositivas puedan ser razonablemente bajas y recortes en las exenciones de impuestos.



Además, en el informe que se conocerá el miércoles, también se destaca el problema de la informalidad teniendo en cuenta que muchas personas están por fuera del sistema tributario, lo cual, según los expertos, tiene dos consecuencias: primero que no pagan impuestos, y segundo, que no reciben los beneficios que se entregan.



Por otro lado, el debate tributario sigue en la agenda del país, dado que el expresidente Álvaro Uribe escribió una columna de opinión en El Tiempo en la que señaló que debido al aumento de la pobreza y el desempleo, "es necesario definir ingresos y ahorros con una reforma fiscal y social, como la quieren denominar. El plazo perentorio es tenerla aprobada antes del 20 de junio, día que el Congreso entra en receso".



El exmandatario exaltó el papel del Gobierno, que ha hecho un esfuerzo para atender la pandemia que suma cerca de $41 billones, a lo que se le debe sumar gastos en garantías financieras, subsidios de vivienda y a sectores golpeados por la emergencia sanitaria, por lo que dice que el daño generado por la pandemia es mayor y el reto inmediato es ampliar la cobertura social.



Con base en esto, recuerda que el rebote de la economía y el alza en los precios del petróleo no son suficientes, teniendo en cuenta que, además, el cupo de endeudamiento está apretado.



En ese sentido, señala que se debe hacer "un esfuerzo con la prórroga del impuesto al patrimonio de los individuos y la creación, por una vez, condición incrédula, de un impuesto semejante a la riqueza de las personas jurídicas. La dificultad social lo impone".



A esto se suma la idea de aplazar beneficios como el del 50% de descuento del pago en ICA o los puntos que faltan en la reducción de la renta.



En su columna, Uribe también señala que caben más impuestos verdes y que, si bien la controversia está en el IVA, el Gobierno ha probado que puede devolverlo a los más vulnerables, aunque añade que "cualquier expansión a productos y servicios no gravados es muy sensible y exige especial cuidado para no afectar a la clase media. No podría ser que por reactivar la economía se frenen los consumos básicos. En 2002 aprobamos un impuesto de 2 % a todo lo no gravado, más importante que por su recaudo era por la contribución a la formalización fiscal de la economía, que debería ser un activo muy valorado por las calificadoras de riesgos".



El expresidente pidió tomas las decisiones a tiempo y que haya un consenso entre el Gobierno y las bancadas que la apoyan en el Legislativo previo a la presentación del proyecto, que se espera se radique antes de Semana Santa.