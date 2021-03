¿A qué le apostarán los congresistas del Valle en esta legislatura?

Juan Felipe Delgado Rodriguez

1. ¿Cuál el proyecto de ley más importante que va a proponer esta legislatura?



2. De los proyectos clave que se van a discutir este año, ¿cuál va a apoyar o a cuál se va a oponer?

Gabriel Velasco, Centro Democrático

1. Hemos venido adelantando varias iniciativas que fueron radicadas desde el mes de junio, las cuales seguiremos impulsando. Para resaltar, adelantamos un proyecto de ley que entrega herramientas a la Policía para actuar en casos de invasiones. Tiene un importante componente ambiental.



2. Estamos atentos a la reforma fiscal, la cual genera mucha preocupación en la opinión pública y es por ello que debe ser moderada y orientada a financiar varios programas sociales.

John Hárold Suárez, Centro Democrático

1. Presentaré una iniciativa para modificar la Ley 19 del 91, Fondo Local del Deporte, porque la mayoría de alcaldes de Colombia no cumplen con ella. La modificación pretende que lleguen cerca de $500 mil millones en recursos para la actividad deportiva.



2. No vamos a apoyar ninguna iniciativa que imponga más impuestos a las personas de bajos recursos, ni ninguna ley que perjudique a los trabajadores, pequeñas empresas ni los procesos de reactivación económica en curso.



José Luis Pérez Oyuela, Cambio Radical

1. Soy ponente y coautor del proyecto que reforma la Policía Nacional, que crea la categoría profesional de policía y establece un régimen especial de carrera, a pesar de que es presentado por el Ministerio de Defensa. Estoy trabajando con mi UTL en un proyecto de ley que regule y establezca términos para la convalidación de títulos académicos en el país.



2. Acompañaré la reforma a la salud. Igualmente el proyecto de Ley de Fronteras, que establece régimen especial para departamentos fronterizos.



Carlos Fernando Motoa, Cambio Radical

1. En lo que a mí me corresponde como autor, la apuesta es sacar adelante la reforma necesaria y urgente del trabajo en casa. Esa es una prioridad que tengo para la plenaria de Senado.



2. Seguiré adelante con la reforma a la salud. Hay unos capítulos necesarios que se deben debatir, como seguridad sanitaria y sanciones, a propósito de lo que hemos visto con personas saltando los turnos en el cronograma de vacunación contra el Covid-19. Es importante darle discusión a ese texto legal.



Carlos Abraham Jiménez, Cambio Radical

1. La regulación a las consultas previas, pues hoy tenemos parada la construcción del aeropuerto de Buenaventura porque la consulta está pidiendo $180 millones más, después de que les dieron $400 millones. Adémas de las siete consultas del dragado del canal de acceso a Buenaventura, que están afectando las obras de profundización del canal.



2. El más imperioso es la reforma a la salud. Ese proyecto contará con mi apoyo. Estamos atentos a ver los textos de otras reformas.



Roosvelt Rodríguez, Partido de la U

1. Le he presentado al partido el proyecto de ley por medio del cual se establece el reajuste de las pensiones de acuerdo con el incremento del salario mínimo’. Seguramente será radicado el 16 de marzo.



2. La reforma a la justicia hay que estudiarla cuando se presente, pero nada garantiza que la apoye. Reitero que no apoyaré ninguna reforma tributaria y tampoco apoyaré ninguna reforma pensional. La razón es que este Gobierno del presidente Duque no me genera confianza.



José Ritter López Peña, Partido de la U

1. Soy autor de un proyecto de ley que pretende devolverle el derecho al voto a los condenados en Colombia. Me parece fundamental en el reforzamiento de la democracia en el país.



2. Estoy apoyando un proyecto que buscar modificar la ley del Régimen de Distritos Especiales, para que las entidades territoriales de este orden puedan reorganizarse administrativamente para tener un mejor funcionamiento. Sobre las reformas que quiere hacer este Gobierno, no las conocemos todavía.



Roy Barreras, independiente

1. En el trimestre que empieza insistiré en el proyecto de ley de mi autoría que permite que los paramilitares puedan ir a la JEP a contar todas sus verdades a los colombianos, para poder desmontar los aparatos de poder que viven de la guerra y así poder saber cuáles son los políticos que dan las órdenes.



2. Me opondré al intento de golpe de Estado absurdo que impulsan sectores afines al Gobierno para intentar cancelar las elecciones de 2022. Eso es un golpe a la democracia.



John Milton Rodríguez, Colombia Justa-Libres

1. Propondré un proyecto que trata de la restitución de derechos para las mujeres violadas y embarazadas, que hace posible que podamos garantizarle educación, salud y trabajo hasta un año después de tener al bebé.



2. Voy a apoyar todo lo que tenga que ver con disminuir el gasto público. Todavía no conocemos la reforma tributaria, pero mi planteamiento es que me opondré a ampliar la base de gravar productos de la canasta familia o ampliar la base para gravar a la clase media y trabajadora.



Alexánder López Maya, Polo Democrático

1. Nuestra promesa con los pensionados jamás claudicará, nuestra lucha por el aumento de las mesadas con base en el salario mínimo y no con el IPC y la reducción del 12 al 4 % en la contribución a salud para pensionados, son reformas justas en las que insistiremos.



2. Seguimos buscando la renta básica permanente para 7,6 millones de hogares. Para satisfacer las necesidades básicas de una persona se necesitan al menos $327.000 mensuales. Gobierno transfiere $48.500.

* con datos de Twitter.

Wilson Arias Castillo, Polo Democrático

1. Se presentará un proyecto de ley de pleno empleo para la reactivacion económica. La nuestra es de las tasas de desempleo más altas del mundo, 17,3 % más del doble de la tasa promedio de los países OCDE, y afecta principalmente a jóvenes y mujeres.



2. El proyecto de reforma tributaria no lo pienso apoyar por obvias razones. Es lesivo, en lugar de reactivar la economía va a profundizar la crisis en perjuicio de la clase media, microempresarios y trabajadores. Tendrá efectos caóticos.

Representantes a la Cámara

Christian Garcés Aljure, Centro Democrático

1. La prioridad estará en apoyar proyectos de ley que impulsen la reactivación económica y la recuperación de empleos, como son los proyectos para la ampliación del Programa de Apoyo al Empleo Formal, PAEF, ayudas a las pymes y desarrollo de las obras de infraestructura regional.



2. La iniciativa más importante en esta legislatura es la reforma tributaria. El Gobierno debe justificar muy bien su necesidad y los términos para lograr el menor impacto en los hogares colombianos.



Milton Hugo Angulo, Centro Democrático

1. Proyecto de ley por medio del cual se materializa y fortalece el complejo de actividades económicas del Distrito especial, industrial, portuario, biodiverso y ecoturístico de Buenaventura, CAEB.

Ese proyecto tiene como objetivo atraer más inversión nacional y extranjera y contribuir al desarrollo social del municipio de Buenaventura.



2. No voy a apoyar la reforma tributaria si se incrementa el IVA a los precios de la canasta familiar. Apoyaré la reforma a la salud.



Jhon Arley Murillo, Circunscripción especial afro

1. En esta segunda parte de la legislatura no voy a presentar nuevos proyectos porque iniciando periodo, es decir en junio de 2020, presenté un paquete de catorce proyectos que se encuentran en trámite, como el que busca generarle estabilidad laboral al talento humano que atiende a nuestros niños de primera infancia y no tienen garantías.



2. Tengo dudas muy grandes con la reforma tributaria. Hay que revisar el aspecto de gravar a los ciudadanos.



Élbert Díaz Lozano, Partido de la U

1. Seguiré con el proyecto de ley 363 de 2020, por medio del cual se modifica la Ley 270 de 1996, se crea el sistema judicial especial en salud y se dictan otras disposiciones.



2. Posiblemente apoyaré el proyecto de la reforma a la salud, que ya está en comisiones Séptima de Senado y Cámara. Digo posiblemente, porque no sabemos qué aprueben estas dos comisiones y cómo llegue a la plenaria. Sobre las reformas tributaria y a la justicia, no puedo decir nada hasta que no vea los textos.



Jorge Eliécer Tamayo, Partido de la U

1. Voy a insistir en el proyecto de la creación de la Superintendencia para Educación, que ha sido un proyecto que siempre he intentado sacar adelante y no ha sido posible, a pesar de ser una iniciativa del Ejecutivo.



2. La reforma a la justicia es un tema trascendental en el cual estoy dispuesto a trabajar desde la Comisión Primera de Cámara. Por otro lado, me opondré a cualquier inciaitiva que pretenda afectar la Paz o que vaya a afectar el funcionamiento de la JEP.



John Jairo Hoyos, Partido de la U

1. Trabajaré en el protocolo de participación de las víctimas que define todas las reglas que deben seguir alcaldes, gobernadores, entidades de control y Gobierno Nacional para garantizar la participación y reparación de los nueve millones de víctimas del conflicto armado.



2. Apoyaré la reforma a la justicia, no apoyaré la teforma tributaria. Dependiendo de la forma como el Gobierno Nacional vaya a presentar los textos de estos proyectos de ley, veremos qué postura tomar.



Norma Hurtado, Partido de la U

1. Presentaré varias iniciativas, entre ellas la prohibición en el uso y comercialización de sustancias modelantes ilegales en tratamientos estéticos y de belleza, como una medida necesaria para eliminar casos de muertes y deformaciones por procedimientos realizados con irresponsabilidad e inexperiencia.



2. Apoyaré iniciativas encaminadas a solucionar problemas estructurales de los colombianos. En materia tributaria, se debe propender por impulsar la reactivación económica.



Juan Fernando Reyes, Partido Liberal

1. Para esta legislatura presentamos varios proyectos en defensa de las libertades individuales y otros de gran importancia para el Valle del Cauca. Entre ellos, el proyecto de ley que pretende proteger, promover y reconocer el viche como patrimonio colectivo de las comunidades negras del Pacífico.



2.Apoyaré las iniciativas que apunten a la reactivación de la economía. No apoyaré proyectos de ley que busquen limitar las libertades o que establezcan trámites innecesarios.



Fabio F. Arroyave, Partido Liberal

1. Estoy liderando un proyecto para buscar la creación de un instituto de investigación en donde se busque reclutar los mejores científicos del país, no solamente para encontrar una vacuna que va a ser propia para esta pandemia y para futuras, sino para investigar el desarrollo de nuevos biológicos.



2. Estamos a la expectativa con la reforma tributaria. El Estado necesita revisar las exenciones tributarias, alivios a las empresas y propuestas como el IVA a la canasta familiar.



Adriana Gómez Millán, Partido Liberal

1. Estamos preparando, con mi equipo de trabajo, un proyecto de ley con el que pretendemos trazar una diferencia clara, legal y contundente sobre el uso de armas no letales en nuestro país, con el fin de recuperar la práctica deportiva en Colombia con estos elementos.



2. Ante proyectos tan importantes para el país como la reforma tributaria. tan anunciada a la fecha, nuestra posición en el Partido Liberal es la de la defensa a los intereses de los colombianos de menores ingresos.



Álvaro H. Monedero, Partido Liberal

1. Vamos a acompañar, como bancada liberal, a nuestro compañero Juan Fernando Reyes Kuri en su proyecto de eutanasia, que es un tema bandera del partido. Creemos que esa decisión debe recaer sobre la persona que está sufriendo y no alargar el sufrimiento de quienes sufren enfermedades terminales.



2. Dependiendo de cómo se presenten los textos de los proyectos, evaluaré cuál apoyo o cuál no. La reforma tributaria es necesaria, la pandemia dejó un hueco fiscal grande.



José Gustavo Padilla, Partido Conservador

1. Presentaré el proyecto por medio del cual se establecen mecanismos para la efectiva utilización de la mediación en el proceso penal. La mediación como un mecanismo por medio del cual un tercero neutral, ajeno al sistema penal acusatorio, trata de permitir el intercambio de opiniones entre la víctima y el indiciado, el imputado o acusado, para que confronten sus puntos de vista y logren solucionar el conflicto.



2. Apoyaré la reforma la justicia, no apoyaré la reforma tributaria.



Catalina Ortiz Lalinde, Partido Alianza Verde

1. Nuestro proyecto bandera para esta segunda parte de la legislatura es un proyecto que le apunta a la reactivación económica. Estamos buscando algunas medidas que ayuden a la transición. Sabemos que la reactivación podría tomar al menos cinco años, así que estamos planteando diferentes beneficios para emprendedores y empresarios.



2. No pensamos apoyar un aumento en el IVA a la canasta familiar. Vamos a estar vigilantes de cómo proponen la reforma tributaria.



Luis Alberto Albán, Partido Comunes

1. Un proyecto que vamos a proponer en esta legislatura es la superación de los obstáculos o barreras para la atención médica. Pensamos que se enreda demasiado a los usuarios de la salud, se le ponen muchas trabas a la gente. Ese proyecto tiene mucha fuerza y tiene respaldo de varios congresistas.



2. En proyectos como la reforma tributaria, que seguramente saldrá adelante, nosotros nos opondremos con toda la fuerza de nuestra convicción. No al IVA a la canasta familiar.