Armando Benedetti se retira del Pacto Histórico e insulta a Gustavo Bolívar

Andrés Camilo Osorio

El senador Armando Benedetti dijo que se retirará del Pacto Histórico que impulsa la coalición de izquierda de cara a las elecciones presidenciales del 2022, luego de un contrapunteo de tuits con el también senador Gustavo Bolívar.

Su anuncio, acompañado de un insulto, responde al tuit en el que Bolívar le pide que se retire del Pacto a raíz del anuncio de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia que citó a indagatoria a Benedetti por el delito de enriquecimiento ilícito.

"Creo en la Corte. Si Benedetti es culpable, irá preso, si es inocente será absuelto. No deja de ser curioso que los supuestos delitos fueron cometidos cuando era uribista pero lo acusen ahora que se suma al Pacto Histórico. Le pido que se retire del Pacto mientras resuelve su situación", escribió Bolívar.

Horas después, Benedetti usó la misma red social para responder: "Curioso que usted hoy confíe tanto en Cristina Lombana. @GustavoBolivar, su clasismo y su machismo, sumado a su afán de protagonismo, son el verdadero obstáculo que tiene el #PactoHistórico. Me voy no por su petición si no por su actitud desleal, canalla y de un hijuep***".

Pero el tema no paró allí. Bolívar citó el tuit de Benedetti y le respondió de nuevo: "Yo en esa señora no creo. Dije que creo en la Corte porque allí las decisiones se toman de manera colectivas. Si fuera por ella todos estaríamos condenados. Y no es afán de protagonismo hermano. No lo necesito. Solo pienso que el Pacto Histórico está por encima de nosotros".

La disputa ha desatado diferentes reacciones en la red social. Una de quienes se pronunció fue Clara López, quien dijo: "No podemos dejar que impulsividad propia de redes sociales nos conduzca a la desunión que podría desembocar en repetición de un gobierno de mentira, muerte y guerra que buscamos reemplazar. @GustavoBolivar y @AABenedetti defendamos el #PactoHistorico".

Nicolás Petro, hijo de Gustavo Petro y diputado del Atlántico, cuestionó a Bolívar diciendo: "Me preocupa mucho la actitud de @GustavoBolivar

, ayer se fue en contra de @PizarroMariaJo, hoy saca del #PactoHistorico a@AABenedetti, difícil sumar así. Hago un llamado a la calma, las diferencias se pueden tratar y resolver internamente".

El Pacto Histórico es la alianza de varios líderes políticos de izquierda de cara a las elecciones presidenciales del 2022, que incluye a Gustavo Petro y la Colombia Humana, al Polo Democrático, Mais y la Unión Patriótica.



Sobre la indagación a Benedetti

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia citó a indagatoria al senador Armando Benedetti por el delito de enriquecimiento ilícito.



De acuerdo con la investigación que reposa en el alto tribunal el senador habría aumentado su patrimonio de forma inexplicable en al menos 3000 millones de pesos entre 2002 y 2018.



Si bien, esa fecha data de los periodos que lleva en el legislativo, para el alto tribunal el incremento en su patrimonio no obedece a los dineros percibidos de su labor en el Congreso.

Según expone el auto, durante 2008 le habrían entrado alrededor de 611.000 millones de pesos más de lo que reportó en sus ingresos como congresista, para 2009 la cifra ascendió a 169 millones, mientras que para 2014, 2015 y 2016, no tendría como justificar más de 800 millones.



De ahí que el alto tribunal haya requerido información al Senado de la República y la Cámara de Representantes sobre el dinero que le ingresó por cuenta de su labor en el legislativo desde 2002, con el fin de revisar la caja y su declaración de renta durante los años en los que, a juicio de la Sala, registraron irregularidades.

En el marco del proceso, la magistrada Cristina Lombana, quien conoce el caso, solicitó informes de la DIAN en los que da cuenta de sus finanzas, además de revisar un proceso judicial que se surte en contra de Ruby Corredor, una exfuncionaria del Ministerio de Justicia, que fue capturada en octubre de 2019 por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.



La magistrada requirió información sobre este caso debido a que Corredor está inmersa en la adquisición de un apartamento de 1600 millones de pesos que adquirió a través de una subasta a la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes, sin embargo, meses después el inmueble quedó en manos del senador.



Lo que llama la atención de Lombana sobre este, es que Corredor fungió como miembro de la UTL del senador, y ella le habría cedido el inmueble por un valor similar al que lo adquirió, por lo que dijo la Fiscalía, la mujer habría tenido pérdidas en la compra y venta del inmueble, sin contar que no tenía los recursos suficientes para obtener un predio de ese costo.



Otra prueba que reposa en el despacho de Lombana son unos cuantiosos giros que ha hecho Elsy Pinzón, a la esposa del senador en el exterior, en su defensa el congresista ha mencionado que el dinero girado es para la manutención de su hijo.



Y si bien dicha situación no se convierte en un ilícito, lo que llama la atención del alto tribunal es que los ingresos de Benedetti no concuerdan con sus entradas financieras por su labor en el legislativo.



Sobre la nueva decisión de la Corte, el senador trinó en su cuenta oficial que recusará a la magistrada.



“No es casual que Cristina Lombana haya investigado sin una prueba y sin un testigo a más de 200 personas cercanas a mí. Ha llamado a 100 testigos y ninguno ha hablado en mi contra. Desde hace más de dos años he denunciado la persecución de esta señora. La voy a recusar”, expuso.



Se espera que durante los próximos días se conozca la fecha del llamado a indagatoria.