"Partido que se respete, tiene que buscar poder": Ómar Yepes del Partido Conservador

Erika Mantilla

“Mi gran aspiración es que el partido llegué a las elecciones, pero si las fuerzas de izquierda se unen con un candidato a la Presidencia, desde luego que los partidos de derecha y centro derecha tendrán que visualizar la posibilidad de enfrentar ese riesgo que hoy el país percibe”.



Así se expresa el presidente del Partido Conservador, Omar Yepes, que hoy iniciará una gira virtual por el país con los precandidatos ‘azules’ a la Presidencia de la República.



Agrega que aún no se define si esa colectividad apoyará o no la reforma tributaria que el Gobierno le propondrá al Congreso.

¿Cómo les fue en la primera reunión con los precandidatos azules?



Muy bien, la hicimos en la residencia de Noemí Sanín y estuvieron Mauricio Cárdenas, Juan Carlos Echeverry y virtualmente Juan Carlos Pinzón, Carlos Martínez y Carlos Holguín Sardi. Conversamos sobre la situación crítica que vive el país en virtud de la pandemia y del propósito del partido de tener candidato propio a la Presidencia, además de instar a los aspirantes a que empiecen a fijar posiciones sobre la problemática nacional. Quedamos de reunirnos otra vez.



¿Entonces es un hecho que ustedes van a tener candidato propio?



Desde luego. Un partido se justifica en la medida en que aspira al poder. De lo contrario, no tiene razón de ser. Podría ser una asociación de estudios o un club social, pero partido político que se respete tiene que buscar el poder para darle rumbo al país según su ideología y manejar proyectos que ayuden a solucionar los problemas de los ciudadanos.

¿Y ese es el ramillete de precandidatos o llegarían más nombres?



Hay otros nombres: David Barguil, Efraín Cepeda y puede aparecer una organización de militares retirados que tienen interés en presentar al general Gustavo Rincón, de tal manera que pueden llegar otros nombres, el partido evaluará y las bases del conservatismo, en una consulta, encuesta o convención, escogerán la figura que estimen presentar a la opinión pública para enfrentar a las aspiraciones de otros partidos.



A propósito, ¿qué ha sabido de las aspiraciones presidenciales de la ‘vice’ Marta Lucía Ramírez?



No puedo decir mayor cosa sobre eso, porque es una determinación que tiene que tomar ella. Es una mujer de mucha importancia para el país, con un recorrido por el sector público y privado digno de envidiar y conoce muy bien los problemas nacionales. Creo que está en pleno derecho de aspirar, si es que se resuelve a hacerlo, y seguro tendrá muchas opciones. Hoy en día la mujer ha tomando más preponderancia en la vida de la Nación, tanto en el campo político, como económico y en el manejo de los temas sociales. Creo que su nombre sería muy bien mirado por la opinión nacional.



¿Pero ya está claro si ella sí podría presentarse por los ‘azules’ después de haberse inscrito por el CD?



Si ella se resuelve, seguro habrá analizado con expertos lo que tiene que hacer. Sé que ella recogió firmas para enfrentar la consulta con Iván Duque y Alejandro Ordóñez, pero no tengo claro si en el momento de la inscripción lo hizo a nombre del Centro Democrático o por las firmas que había recogido.



Se habla también de una coalición de centro derecha. ¿Ha tocado el tema con Álvaro Uribe?



No hemos conversado, salvo un saludo telefónico hace unos días, pero seguramente conversaremos en los días por venir, lo mismo que con otros sectores con coincidencias en el manejo del país, lo que llaman los partidos de centro derecha. Tuve un ligero diálogo con la presidenta del Partido de la U, Dilian Francisca Toro, con quien intercambiamos opiniones sobre lo que debería hacerse hacia adelante, pero no hay todavía conversaciones en firme.



O sea que ustedes sí están abiertos a una consulta interpardista...



Mi gran aspiración es que el partido llegué a las elecciones, pero si las fuerzas de izquierda, lo que llaman fuerzas alternativas, se unen con un candidato a la Presidencia, pues desde luego que los partidos de derecha y centro derecha tendrán que visualizar la posibilidad de enfrentar ese riesgo que hoy el país percibe.



Cambiando de tema, ¿cómo se está preparando el partido para las legislativas del próximo año?



Reorganizando los cuadros del partido a nivel municipal y departamental, estudiando temas para proponerle al país, en donde ocupará un lugar prioritario el manejo del orden público y de la economía, orientada siempre a buscar el desarrollo nacional y a darle ingresos a la gente para, como dice uno de los precandidatos del partido, permitirle al ciudadano tener dinero en el bolsillo para tener una vida decorosa.



Hace cuatro años el partido estuvo muy dividido en el Valle del Cauca, pero ahora se está hablando de unidad. ¿Qué sabe de esto?



En el Valle y en el país hay que tratar de buscar que el partido trabaje unificadamente y que salve, previo a las elecciones, sus diferencias para hacer frente común a otras organizaciones políticas. Tratar de mejorar la representación parlamentaria. El Valle fue un departamento de altísima votación cuando existía la trilogía Lloreda, Holguín, Humberto González Narváez. Cerca de 250.000 y ha decaído notablemente esa votación. Esperamos que el partido se reencuentre y tenga una representación amplia. Es un departamento importantísimo para el país y desde el punto de vista conservador, hay que tratar de rescatarlo.



Justo se ha conocido una carta de Ubeimar Delgado en la que hace reparos a la dirección conservadora, ¿qué responde?

​

Los partidos en general tienen fallas, y en nuestro caso hay que tratar de corregir los errores cometidos. No es tiempo de recriminaciones. Estamos en el plan de reorganizarnos, buscando cabida para todas las tendencias regionales y locales, y tratamos de sintonizarnos con la opinión pública, los jóvenes y la mujer, y no quedarnos solo trabajando el voto tradicional. Sobre las candidaturas, se están visualizando nombres y, obedeciendo los estatutos, se tomarán determinaciones.



¿Su partido va a apoyar la reforma tributaria que presentará el Gobierno al Congreso?

​

En la convención programática que hicimos a finales del año pasado se aprobó una proposición que manifestaba que el partido tenía que tener mucho cuidado en materia tributaria y que mientras las condiciones económicas del país se mantuvieran, no debería acompañar ninguna reforma en ese sentido. Yo creo que las circunstancias económicas han cambiando un poco, que las perspectivas del país van mejorando y que el partido puede revisar esa posición, pero hay que esperar que el Gobierno presente el proyecto para analizarlo y establecer qué se puede aprobar y qué no, pero siempre pensando que hay otros mecanismos para capturar recursos para la Nación: combatir la evasión, la elusión y el contrabando, revisar las exenciones y reducir el tamaño del Estado, que está muy grande.



En esta nueva legislatura se impulsará un proyecto en apoyo a la financiación de los medios de comunicación regionales. ¿Ustedes lo respaldarán?

​

En la medida en que sea necesario, desde luego, porque los medios son fundamentales para mantener informada a la opinión pública y para que la opinión perciba lo que está sucediendo en todos los ámbitos de la vida nacional. La pandemia ha golpeado mucho los medios, particularmente los regionales, porque la pauta publicitaria, ante la debilidad empresarial y la actividad económica particular, ha restado la posibilidad de que le entreguen recursos, de tal manera que el partido puede estar involucrado en el análisis, estudio y búsqueda de favorabilidad en ese sentido.

