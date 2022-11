"Tenemos un sistema de salud que se basa casi en hacer negocios": Presidente Petro

Desde Aracataca, en medio de una fuerte lluvia y asistencia masiva de habitantes del departamento, el presidente Gustavo Petro lanzó la iniciativa ‘Tu Programa preventivo de salud territorial’, una de las promesas de campaña.



Durante su intervención, el mandatario colombiano criticó el sistema de salud colombiano y aseguró que este se ha basado durante años en hacer negocios y ha perjudicado a quienes no tienen el dinero para pagar un servicio de calidad.



“Tenemos un sistema de salud que se basa casi en hacer negocios (…) La salud no puede ser un mercado, puede que haya mercados alrededor de la salud, las medicinas, por ejemplo, pero el eje central, fundamental de una sistema de salud no puede mirar alrededor de un negocio”, expresó.



El jefe de Estado cuestionó el por qué no todas las personas pueden adquirir servicios de salud de calidad y de forma preventiva, no cuando ya está la enfermedad y no se puede hacer nada.



Lea aquí: MinMinas dice que es "falso" que Colombia acabará con la minería y la explotación petrolera



“¿Qué sistema de salud tenemos? Pues uno muy bueno para la clase media, uno muy bueno para los que tienen capacidad de pago, compran una póliza de medicina prepagada, nosotros lo podemos hacer de acuerdo al salario, pero la inmensa mayoría de la población no”, afirmó.



El programa presentado por el Gobierno consiste en brindar a las comunidades servicios de salud en sus hogares, particularmente a las regiones más alejadas y los barrios más vulnerables en todo el territorio nacional, que se dispondrán desde Centros de Atención Primaria (CAPS).



Los equipos que llegarán a los hogares a evaluar a los habitantes y atenderán en los diferentes puntos en las regiones del país están conformados por un médico general, un profesional de enfermería, un profesional en psicología y de 5 a 10 auxiliares de enfermería, vinculados a los CASPS.



El presidente se comprometió a mejorar y transformar el sistema de salud de Colombia y volverlo más equitativo y justo, en esa transformación, aseguró que se modificará la Ley 100.



“Que el rico o pobre siempre llegue un equipo médico a la casa, así disminuirían los indicativos de la mortalidad, estoy convencido que así se salvarían millones de personas de morir”, expresó el presidente.



Y reiteró: “Es una transición porque aún no hemos variado una ley 100, el proyecto se presentará a principios del año entrante, porque hay que variar la ley 100, porque este será el eje fundamental del sistema de salud en Colombia, público, concebido por un derecho universal viendo al ser humano como lo que es, un ser humano y uno simple que tiene plata en el bolsillo”.



Finalmente, el presidente confirmó que todas las sedes y laboratorios de Drogas La Rebaja también serán utilizados en este programa y en la atención de salud del país.



“Todos los dispensarios, farmacias de Drogas La Rebaja que están en todos los municipios, sin deteriorar las condiciones de las personas que trabajan hoy allí, pasan al Ministerio de Salud para servir en este programa, es decir, se convierten en centro de atención primaria, lugar de referencia de los equipos médicos, atención médica allí, de medicinas como hasta ahora es y los dos laboratorios de producción de medicina pasan a ser propiedad del Ministerio de Salud”, confirmó.