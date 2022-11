"Su participación contribuye al acuerdo": Uribe sobre rol de Lafaurie en diálogos con el ELN

Como una posibilidad de hacer más aceptable un acuerdo nacional, calificó el expresidente y jefe del Centro Democrático, Álvaro Uribe, la participación del presidente de Fedegán, José Felix Lafaurie en la mesa de negociación con la guerrilla del ELN, diálogos que se reactivarán de manera formal desde el próximo lunes en Caracas.



En una declaración, Uribe precisa que el jefe gremial lo hará no en representación del su partido político sino de otros sectores de la sociedad. “La participación del doctor Lafaurie, por invitación del presidente Petro, puede contribuir a aproximar un aceptable nivel de acuerdo nacional sobre el tema, que requiere reflexión y hechos de paz del ELN”, comentó.



Expresó además que “estoy seguro que el doctor Lafaurie, más que representar al Centro Democrático en esas conversaciones, llevará allí la opinión de muchos sectores, que por obvias razones, mantienen escepticismo sobre las posibilidades de un acuerdo de esta naturaleza”.



Para Uribe, “los procesos de paz en lo posible deben ser producto de acuerdos nacionales”, para lo cual recordó ló que pasó con el proceso de paz con las Farc. “En el caso de las Farc el acuerdo nacional se nos negó cuando lo solicitamos a raíz del triunfo del no, en el plebiscito. No hubo paz pero sin más narcotráfico, más violencia y más polarización política”.

La participación del dr Lafaurie en los diálogos con el ELN pic.twitter.com/lUyVW5lA90 — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) November 19, 2022