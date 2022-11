Ministro de Justicia dice que Gobierno buscará incluir la política de drogas en una consejería

Durante una charla en Manizales, el ministro de justicia, Néstor Iván Osuna, confirmó que el gobierno tiene la idea de reagrupar la política de drogas en una consejería que permita tener un enfoque de comercio agricultura y salud pública.



Durante su participación en el evento 'Cannabis, la mata que muta', el ministro Osuna reafirmó su apoyo al uso recreativo del cannabis expresando que “mientras eso ocurre, con los ministerios de Salud y de Agricultura tenemos la voluntad política de revisar los costos para impulsar una expedición de licencias más rápida, menos difícil y con menos trabas".



Igualmente, el ministro de Justicia afirmó que la regulación que hoy existe no permite los beneficios en salud, por eso dijo que es importante que el Congreso apruebe el uso adulto de Cannabis.



“Que la Constitución abra la puerta para que se le mire como una actividad económica lícita y productiva, un gran negocio para productores, laboratorios farmacéuticos y el país en general, con una carga impositiva razonable. Puede ser un rubro interesante en nuestra economía, al que ojalá no lleguemos demasiado tarde", aseguró Osuna.



El ministro aseguró que el problema del cannabis es cultural y de ignorancia, donde la guerra vivida en Colombia se debe a un prohibicionismo absurdo y donde es importante apostar por la libertad individual.



“Hemos sido víctimas de una guerra fallida que se diseñó hace 50 años y que debido a un prohibicionismo absurdo nos ha traído mucha sangre, conflicto armado, mafias y delincuencia (..) Vivimos en un Estado que confía en la autonomía individual y que sabe que cada persona tiene la autonomía moral y el conocimiento para saber qué le conviene y qué no", expresó el ministro.



Finalmente, el ministro de Justicia confirmó que la regulación debe estar acompañada por políticas sólidas y eficientes para la salud pública. Adicionalmente, expreso que el gobierno está comprometido con la aprobación del cannabis, incluso si el proyecto no pasa, lo presentaran varias veces hasta lograrlo.