El revuelo político que causó la invitación de Petro a Lafaurie para participar en diálogos con el ELN

“Si el Presidente me pide esta colaboración, lo voy a hacer con el compromiso que me obliga un sector como el nuestro, que ha sido el más atropellado por todos los actores violentos. Ojalá que ese anhelo de Paz Total que tienen todos los colombianos pueda darse”.



De esta manera respondió el jueves en la noche José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos, Fedegan, a la invitación para que sea uno de los negociadores del Gobierno con el Ejército de Liberación Nacional, ELN.



Pocos minutos antes, durante el discuros inaugural del congreso de esa agremiación, el Mandatario colombiano le había lanzado la propuesta, para que “entre a las intimidades de esa complejidad”, explicó que esos procesos “son complejos en la intimidad, en esos rincones que no se publican”.



Le puede interesar: Diálogos con el ELN se reanudarán el próximo lunes; conozca los detalles



Petro aseguró que la experiencia y el conocimiento de Lafaurie permitirá que el proceso de diálogo con el ELN tenga mejores resultados y se consolide el propósito de paz total en Colombia.



“Que puedan ustedes (los ganaderos) tener de primera mano la opción en la discusión del debate que seguramente suscitará el cómo lograr que con el ELN se acabe la fase de lo que fue la insurgencia armada en Colombia, el final de una fase histórica que comenzó allá en 1948, que no es lo único que hoy hace parte de la violencia del conflicto, pero es el cierre de una fase de la historia”, señaló el Presidente.



Y Lafaurie, quien aseguró que “el sector ganadero no puede negarse” a una solicitud como la que hizo el Jefe de Estado, agregó que aceptó la propuesta porque “a quien más ha golpeado la violencia es al sector ganadero, por eso a mí muchas veces me da frustración ver cómo hay ciertos sectores en Colombia que pretenden hacer del sector ganadero un sector victimario, al contrario, somos víctimas”.



Sin embargo, ayer, su esposa, la senadora uribista María Fernanda Cabal, se pronunció contraria a la guerrilla con la que el Gobierno empezaría a dialogar desde este lunes en Venezuela: “Nunca voy a contemporizar con un grupo que ha ejercido un accionar criminal, que no se justifica bajo ninguna cobertura ideológica o revolucionaria”, escribió en su cuenta de Twitter.



También dijo que “si José Félix, como dirigente gremial, quiere asumir esa invitación, que yo le sugeriría que no fuera en calidad de negociador, sino de observador… y si su gremio lo respalda, que él lo haga, pero por mi parte no voy a cambiar mi forma de pensar”.



Su copartidario, el exsenador Ernesto Macías, se molestó con la decisión del líder de Fedegan: “Que Lafaurie sea vocero de un gobierno de izquierda y, además, se siente a dialogar con un grupo criminal victimario de los ganaderos, traiciona los principios del gremio. Y, si los tiene, los suyos. Y si aún es directivo del Centro Democrático, debe renunciar”.



Le puede interesar: MinTrabajo indicó cómo avanza el proceso de formalización para contratistas del Estado



A su vez, el representante a la Cámara uribista Christian Garcés rechazó lo dicho por el excongresista. “Más daño se le hace al Partido y al PAÍS con trinos como el suyo, sobre discusiones que deben ser internas y que por su importancia deben analizarse con prudencia. Bienvenido el debate, pero que sea constructivo”, escribió el vallecaucano en la misma red social.

“Interesante, pero complejo”

El director de la Fundación Pares, León Valencia, aseguró la llegada de Lafaurie a la mesa con el ELN “es muy interesante, porque para nadie es un secreto que su llegada a la cabeza de ese gremio significó una gran oposición a la negociación que hizo Juan Manuel Santos con las Farc, y es una jugada hábil de Petro meterlo en esta mesa, como cabeza de esa fuerza tan importante en el campo y con nexos muy grandes en el pasado con fuerzas ilegales que se opusieron a los diálogos de paz. Es un ingrediente decisivo para que tengan éxito esas negociaciones”.



No obstante, dice que la ‘jugada’ del Presidente no deja de ser compleja, “porque quiere decir que Otty Patiño, cabeza de la delegación del Gobierno, y el alto comisionado, Danilo Rueda, tendrán que hacer una doble negociación: con Lafaurie y con los delegados de la guerrilla”.



Le puede interesar: 1.638 predios en extinción de dominio no están bajo control de la SAE: aseguró la Contraloría



De su lado, el senador del Pacto Histórico Gustavo Bolívar expresó que al líder de Fedegan “muchos lo queríamos ver preso, pero Petro lo invita como delegado a diálogos de paz con el ELN. Con este gesto audaz, el presidente golpea la polarización, demuestra que para conseguir la Paz Total hay que hacer lo imposible y que no hay paz sin perdón social”.



Y el promotor de paz Carlos Velancia calificó de “trascendental” el arribo de Lafaurie a los diálogos. “El país ha conocido que él ha adversado los procesos de paz anteriores y de manera particular el desarrollado con las Farc. Verlo en la delegación del Gobierno muestra que hay un cambio muy importante sobre la posibilidad de hacer las paces en el país, toda vez que sectores que antes lo adversaban, ahora están cooperando para que se puede dar. Hoy por hoy va ganando la paz, va perdiendo la guerra”.



Según él, “lo que queda del conflicto, que está en su tramo final, habrá que terminarlo por la vía de la solución negociada, tal como lo viene planteando el presidente Petro con la fórmula de la Paz Total, en la que se pretende hacer la paz con todos los actores armados y entendiendo que la paz no solamente es la supresión de las violencias sino también el desarrollo de unas condiciones sociales muy positivas para el conjunto de la sociedad”.



En cuanto al ELN, Velandia señaló que “se han dado todas las garantías, tiene su delegación ya constituida y no tienen razones para seguir echando tiros, toda vez que el Gobierno es un gobierno de Nación, de paz, de compromiso con lo social y sobre todo un gobierno de izquierdas y de estirpe popular, de manera que no hay razón para que el ELN continúe en el esfuerzo militar y más bien se disponga a contribuir y a ayudar a construir este país”.

Las delegaciones

Tras la aceptación de José Félix Lafaurie, el equipo negociador del Gobierno estaría conformado, hasta ahora, por Otty Patiño, como jefe de la delegación, y con el senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, quien es el presidente de la Comisión de Paz del Congreso.



Se ha especulado que la senadora María José Pizarro también estaría allí y ayer la Conferencia Episcopal anunció que no va a tener un representante en la mesa.



”La mesa debe definir quiénes participan y qué roles se tienen, todo está por definirse. Se ha dicho de la presencia del señor Arzobispo de Cali y quiero aclarar que la iglesia y su participación se hará en clave pastoral, del lado de las comunidades no va a haber presencia como integrantes de una delegación”, dijo monseñor Héctor Fabio Henao, presidente de la Comisión Episcopal.



Por parte del ELN estarán Pablo Beltrán, como cabeza, Nicolás Rodríguez Bautista, Aureliano Carbonell, Bernardo Téllez, Gustavo Martínez, Consuelo Tapias, Silvana Guerrero, Isabel Torres, Óscar Serrano, Vivian Henao, Ricardo Pérez, Cataleya Jiménez y Eduin Restrepo.



A los guerrilleros Eduin Restrepo, Américo Trespalacios, Manuela Márquez, Mauricio Iguarán y Simón Babón también se les suspendieron las órdenes de captura.