Diálogos con el ELN se reanudarán el próximo lunes; conozca los detalles

Otty Patiño, exmiembro del M-19, será el jefe de la delegación del Gobierno Nacional en la mesa de negociación con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, que se instalará el próximo lunes.



Así lo confirmó ayer el presidente Gustavo Petro ante varios periodistas, a quienes les respondió que no tenía a mano los nombres de las demás personas que harán parte de ese grupo.



Sin embargo, varios medios de comunicación han filtrado que los senadores Iván Cepeda, presidente de la Comisión de Paz del Congreso, y María José Pizarro también serán negociadores, así como el arzobispo de Cali, monseñor Darío de Jesús Monsalve.



Sobre este último, se pudo establecer que estaría esperando que sus superiores de la Iglesia Católica le acepten la renuncia a su cargo para aceptar el nombramiento que le ha hecho el Gobierno Nacional.



De igual forma, Horacio Guerrero, actual director de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior; Alberto Castilla, líder campesino de Norte de Santander y miembro del Congreso de los Pueblos, y Olga Lucía Silva estarían en la mesa en nombre del Ejecutivo.



Otty Patiño es oriundo del municipio de Buga, integró la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 en nombre de la Alianza Democrática M-19 y desde entonces no ha militado en ningún partido político.

Ha escrito varios libros sobre el conflicto armado colombiano y se dice que es muy cercano al presidente Petro.



De su lado, el senador Roy Barreras declinó públicamente la invitación que se le habría hecho por el Gobierno para sumarse al grupo de negociadores.



“Agradezco al presidente Gustavo Petro y al comisionado de Paz, Danilo Rueda, el ofrecimiento hoy de hacer parte del equipo negociador de paz con el ELN, pero mi tarea al frente de la presidencia del Congreso y el compromiso con las reformas del cambio no me permiten aceptar por ahora esa nueva tarea”, dijo en Twitter.



Rueda ha reiterado que solamente el fin de semana se dará a conocer la totalidad de los miembros de la mesa negociadora.



Lo que sí confirmó el presidente Petro es que los diálogos entre las partes se retomarán el próximo lunes y que en los próximos días viajará la delegación del Gobierno para reunirse con la de la guerrilla.



La otra delegación

Por el lado del ELN, la lista de los delegados para las conversaciones estará encabezada por Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán, quien venía desempeñando ese rol durante los diálogos que se convinieron entre esa guerilla y el Gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos.



Junto con ‘Beltrán’ estarían quienes tienen como nombres de guerra Aureliano Carbonell, Gustavo Martínez, Alirio Sepúlveda, Nicolás Rodríguez Bautista, Isabel Torres, María Consuelo Tapias, Tomás García Lavaina, Óscar Serrano y Vivian Henao.



De hecho, ayer la Fiscalía General de la Nación expidió la resolución que suspende las órdenes de captura de estas personas, incluidas las emitidas con fines de extinción de dominio, contra un total de 17 miembros de ese grupo subversivo que fueron avalados como negociaciones por el Gobierno.



Los otros guerrilleros beneficiados con esa medida son Bernardo Téllez, Silvana Guerrero, Ricardo Pérez, Cataleya Jiménez, Eduin Restrepo, Américo Trespalacios, Manuela Márquez, Mauricio Iguarán y Simón Babón.



La entidad informó que esta resolución será comunicada a las autoridades de Policía Judicial del orden nacional e internacional, incluyendo la Interpol, a efectos de que se dé inmediato y estricto cumplimiento.



Todo esto después de que el pasado 4 de octubre las partes anunciaron oficialmente la reanudación de las conversaciones, a través de una comunicación encabezada por el comisionado Rueda y el senador Cepeda, en nombre del Ejecutivo, y ‘Antonio García’ y ‘Pablo Beltrán’, comandantes del grupo guerrillero.



Caracas sería una de las sedes de las conversaciones, mientras que Cuba y Noruega también acompañarán el proceso , como lo hicieron con el Gobierno y las Farc en La Habana.

Liberan soldados

El miércoles el ELN liberó a dos soldados que había secuestrado en la frontera con Venezuela a comienzos de mes. “Como gesto humanitario unilateral, se ha tomado la decisión de hacer entrega de los prisioneros de guerra”, dijo en un comunicado la guerrilla, que entregó los militares a funcionarios de la Defensoría del Pueblo.



Se trata de Fernando Urrego y Luifer Mejía, quienes viajaban en un autobús por Tame, cuando se “desplazaban de civil y en estado de indefensión”.