1.638 predios en extinción de dominio no están bajo control de la SAE: aseguró la Contraloría

La Contraloría General de la República sigue en la búsqueda de los predios que deberían estar siendo administrados por la Sociedad de Activos Especiales, SAE, pero que no aparecen en sus inventarios ni están bajo custodia de nadie.



A través de las herramientas tecnológicas de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), la Contraloría encontró 1.638 predios con medida de extinción de dominio que no están bajo el control de la SAE.



El organismo de control está ahora en la tarea de determinar el valor catastral de esos predios, que incluyen apartamentos, casas, fincas, lotes, bodegas, y hasta un centro comercial situado en Bogotá.



Con corte a septiembre de 2022, la SAE administra hoy un total de 32.873 inmuebles. De acuerdo con la Contraloría, no es exacto que los predios administrados por la SAE estén perdidos, sino que no fueron entregados para administración.



La entidad afirmó que después de revisar la situación de unos 25.000 predios y haber analizado unos 9.000, encontró que hay 6634 predios que tienen medida cautelar de extinción de dominio.



Sobre 2.465 de ellos, la Fiscalía ha declarado la improcedencia de la medida y han sido devueltos a sus dueños y, finalmente, 1638 que están huérfanos (se encuentran con medida cautelar de extinción o suspensión del poder dispositivo, no los tiene la SAE y no se sabe cuál es su estado).



“Algo está pasando con la justicia, cuando de 100 predios que se incautan, se devuelven 35. ¿Acaso la imposición de medidas cautelares no tiene el suficiente rigor investigativo? Y es un riesgo porque el Gobierno gasta en a ministrar estos predios y al final toca devolverlos”, explicó la Contraloría.



De los certificados de tradición y libertad revisados con medida cautelar de 2014 para atrás, se han encontrado 1.638 nuevos predios y hay 264 predios destinados a fines de reforma agraria o sea que se les extinguió el dominio y se entregaron a entidades como el Incoder.